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В Беларуси на 22 мая выздоровели и выписаны 12 833 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19

22.05.2020 13:34 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Статистику последних суток опубликовал Минздрав. Выздоровели и выписаны почти 13 тысяч пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. Всего коронавирусом заразились 34 303 человека. Проведено 419 тысяч тестов. Умерли с рядом хронических заболеваний и выявленной инфекцией 190 пациентов.
 
 
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Статистику последних суток опубликовал Минздрав. Выздоровели и выписаны почти 13 тысяч пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. Всего коронавирусом заразились 34...
 
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