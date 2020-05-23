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В Китае не выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19
23.05.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВпервые с начала пандемии коронавируса в Поднебесной не выявлено ни одного нового случая заражения. Зарегистрированы 28 человек с бессимптомным протеканием болезни, из них два случая - ввозные. Жертв нет. Выздоровели три человека.
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Впервые с начала пандемии коронавируса в Поднебесной не выявлено ни одного нового случая заражения. Зарегистрированы 28 человек с бессимптомным протеканием...
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