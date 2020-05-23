Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Китае не выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19 Впервые с начала пандемии коронавируса в Поднебесной не выявлено ни одного нового случая заражения. Зарегистрированы 28 человек с бессимптомным протеканием...

Впервые с начала пандемии коронавируса в Поднебесной не выявлено ни одного нового случая заражения. Зарегистрированы 28 человек с бессимптомным протеканием болезни, из них два случая - ввозные. Жертв нет. Выздоровели три человека.