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Протесты против карантина в Чили
23.05.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПротив голода и нищеты. Жители самых бедных районов Сантьяго требуют снять карантин. В столице Чили возводят баррикады и жгут покрышки. Полиция разгоняет участников акций протеста водометами и слезоточивым газом. Чилийцы недовольны значительным снижением уровня жизни вкупе с нехваткой продовольствия. К этому привели меры сдерживания эпидемии.
В Чили подтверждено свыше 61 тысячи случаев заражения коронавирусом. 630 человек умерли. На фоне пандемии в стране растет уровень безработицы.
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Против голода и нищеты. Жители самых бедных районов Сантьяго требуют снять карантин. В столице Чили возводят баррикады и жгут покрышки. Полиция разгоняет...
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