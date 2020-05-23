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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты против карантина в Чили Против голода и нищеты. Жители самых бедных районов Сантьяго требуют снять карантин. В столице Чили возводят баррикады и жгут покрышки. Полиция разгоняет...

Против голода и нищеты. Жители самых бедных районов Сантьяго требуют снять карантин. В столице Чили возводят баррикады и жгут покрышки. Полиция разгоняет участников акций протеста водометами и слезоточивым газом. Чилийцы недовольны значительным снижением уровня жизни вкупе с нехваткой продовольствия. К этому привели меры сдерживания эпидемии.В Чили подтверждено свыше 61 тысячи случаев заражения коронавирусом. 630 человек умерли. На фоне пандемии в стране растет уровень безработицы.