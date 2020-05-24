«Беларусь слишком смело взяла на себя право игнорировать коронавирус». Липман – о пандемии и ЧМ-2021

Источник материала: Tribuna.com

Бывший глава федерации хоккея Латвии Киров Липман поделился мнением о возможном влиянии пандемии коронавируса на ЧМ-2021 , который должен состояться в Минске и Риге.

– По вашим ощущениям, нынешняя пандемия коронавируса не приведет к отмене еще и следующего чемпионата мира?

– Мне трудно сказать. Тут есть разные мнения. Одни считают, что к концу ближайшего лета пандемия закончится. Другие полагают, что она растянется на неопределенное время, в том числе до следующего года. И я скажу вам больше: психология людей такова: сразу же они не согласятся с тем, что пандемия закончилась. Они не смогут тут же отбросить мысли о ней. Даже если этот вопрос будет официально снят с повестки дня. Все равно люди продолжат бояться коронавируса.

Поэтому далеко не факт, что они рискнут идти на стадион и заполнять трибуны до отказа. Поначалу люди будут бояться посещать массовые мероприятия, включая спортивные. Но все равно надо быть оптимистом. Я надеюсь, что скоро это прекратится. Тем более сейчас против вируса очень активно работают. Те же Россия и Америка довольно эффективно действуют. Главное, разработать противовирусный препарат.

– Кстати, у вас не вызывает опасений, что через год ЧМ, если его не отменят, Риге надо проводить совместно с Минском, притом что Беларусь никаких ограничений в связи с коронавирусом не вводила?

– Если пандемия будет снята, это коснется всех стран. Если рассматривать отдельно Беларусь, то, конечно, она слишком смело взяла на себя право проигнорировать этот коронавирус. Ну, точнее, это Лукашенко принял такое решение.

Но если к следующей весне проблема исчезнет, то она исчезнет у всех. И уж точно белорусы при любых обстоятельствах согласятся проводить чемпионат мира, – сказал Липман.

Динамо «Брест» выиграет первый тайм Кубка Беларуси – кэф 4.80!