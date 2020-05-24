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«Беларусь слишком смело взяла на себя право игнорировать коронавирус». Липман – о пандемии и ЧМ-2021
24.05.2020 09:18 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший глава федерации хоккея Латвии
– По вашим ощущениям, нынешняя пандемия
– Мне трудно сказать. Тут есть разные мнения. Одни считают, что к концу ближайшего лета пандемия закончится. Другие полагают, что она растянется на неопределенное время, в том числе до следующего года. И я скажу вам больше: психология людей такова: сразу же они не согласятся с тем, что пандемия закончилась. Они не смогут тут же отбросить мысли о ней. Даже если этот вопрос будет официально снят с повестки дня. Все равно люди продолжат бояться коронавируса.
Поэтому далеко не факт, что они рискнут идти на стадион и заполнять трибуны до отказа. Поначалу люди будут бояться посещать массовые мероприятия, включая спортивные. Но все равно надо быть оптимистом. Я надеюсь, что скоро это прекратится. Тем более сейчас против вируса очень активно работают. Те же Россия и Америка довольно эффективно действуют. Главное, разработать противовирусный препарат.
– Кстати, у вас не вызывает опасений, что через год ЧМ, если его не отменят, Риге надо проводить совместно с Минском, притом что Беларусь никаких ограничений в связи с коронавирусом не вводила?
– Если пандемия будет снята, это коснется всех стран. Если рассматривать отдельно Беларусь, то, конечно, она слишком смело взяла на себя право проигнорировать этот коронавирус. Ну, точнее, это
Но если к следующей весне проблема исчезнет, то она исчезнет у всех. И уж точно белорусы при любых обстоятельствах согласятся проводить чемпионат мира, – сказал Липман.
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«Беларусь слишком смело взяла на себя право игнорировать коронавирус». Липман – о пандемии и ЧМ-2021
Бывший глава федерации хоккея Латвии Киров Липман поделился мнением о возможном влиянии пандемии коронавируса на ЧМ-2021, который должен состояться в Минске и Риге.
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