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Минздрав проводит мониторинг ситуации с COVID-19 в регионах

24.05.2020 09:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мониторинг ситуации с COVID-19 проходит в учреждениях здравоохранения всей страны, сообщает сайт ведомства.

Как говорится в сообщении, весь апрель и май специалисты посещали областные и районные больницы. Завершился республиканский мониторинг проверкой работы учреждений здравоохранения Минска.

Ситуация с коронавирусом в областях и столице отличается. Но что касается аспектов лечения, то здесь, сообщает Минздрав, «прослеживается определенное единообразие».

— Различий, как это было на первоначальном этапе, сейчас не наблюдаем. В настоящее время в стационарах имеется все необходимое. В первую очередь идет речь о средствах защиты для персонала, расходных материалах, необходимом оборудовании, в частности аппаратах ИВЛ. Иногда возникают вопросы по деталям. Радует, что реанимационные отделения укомплектованы СИЗами. Это крайне важно, ведь именно эти специалисты имеют дело с дыхательными путями и тут нужна безопасность высшего уровня. В регионах нехватки спецодежды мы тоже не выявили. По крайней мере не только санитары, но и те специалисты, которые не имеют прямого контакта с пациентами, одеты, — сказал главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Беларуси Игорь Карпов.

Во время мониторинга специалисты смотрят на расположение шлюзов для прихода работников в «чистые» и «грязные» зоны, обсуждают наличие дезинфицирующих средств и т.д. Как отмечает Игорь Карпов, если раньше было больше вопросов по санэпидрежиму, то сейчас обсуждаются схемы лечения, вопросы — как положить больного, когда его положить на кислород, когда нужны более интенсивные мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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Мониторинг ситуации с COVID-19 проходит в учреждениях здравоохранения всей страны, сообщает сайт ведомства.
 
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