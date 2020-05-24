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В Бобруйске среди осуждённых на «химию» было выявлено 15 случаев COVID-19

24.05.2020 10:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 осужденных на «химию» оказались заражены коронавирусной инфекцией, сообщает «Варяг».

В пресс-службе МВД подтвердили информацию о выявлении 15 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в исправительном учреждении открытого типа № 15, которое находится в Бобруйске.

Как сообщили в Департаменте исполнения наказаний, часть заболевших были госпитализированы, в то время как для остальных были организованы условия для изоляции и наблюдения на месте. Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в ИУ находится под полным контролем.

 
 
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15 осужденных на «химию» оказались заражены коронавирусной инфекцией, сообщает «Варяг».
 
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