В Бобруйске среди осуждённых на «химию» было выявлено 15 случаев COVID-19

Источник материала: Tut.by

15 осужденных на «химию» оказались заражены коронавирусной инфекцией, сообщает «Варяг» .

В пресс-службе МВД подтвердили информацию о выявлении 15 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в исправительном учреждении открытого типа № 15, которое находится в Бобруйске.

Как сообщили в Департаменте исполнения наказаний, часть заболевших были госпитализированы, в то время как для остальных были организованы условия для изоляции и наблюдения на месте. Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в ИУ находится под полным контролем.