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В Бобруйске среди осуждённых на «химию» было выявлено 15 случаев COVID-19
24.05.2020 10:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
15 осужденных на «химию» оказались заражены коронавирусной инфекцией, сообщает
В пресс-службе МВД подтвердили информацию о выявлении 15 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в исправительном учреждении открытого типа № 15, которое находится в Бобруйске.
Как сообщили в Департаменте исполнения наказаний, часть заболевших были госпитализированы, в то время как для остальных были организованы условия для изоляции и наблюдения на месте. Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в ИУ находится под полным контролем.
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15 осужденных на «химию» оказались заражены коронавирусной инфекцией, сообщает «Варяг».
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