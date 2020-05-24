Рост числа случаев заражения коронавирусом в России за сутки стал рекордно низким с 1 мая

Источник материала: Tut.by

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки увеличилось на 8 599, до 344 481, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Прирост стал самым низким с 1 мая, передает ТАСС .

Согласно данным штаба, суточный рост составил рекордно низкие 2,6%, днем ранее он был на отметке 2,9%.

Также новые 862 случая зафиксированы в Московской области, 384 — в Санкт-Петербурге, 221 — в Нижегородской области, 152 — в Ростовской области, 146 — в Красноярском крае, 123 — в Калужской области, 121 — в Самарской области, 120 — в Иркутской области, 113 — в Дагестане, 111 — в Брянской, 107 — в Ярославской областях, и 102 — в Ханты-Мансийском АО.

Симптомов нет у 3 777 (43,9%) новых заразившихся, сообщили в штабе.

Сейчас в России насчитывается 227 641 так называемый активный случай, в том числе 112 080 — в Москве.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, достигло 113 299, за сутки выписаны 5363 человека.

Согласно данным штаба, общее число умерших достигло 3541. За сутки скончались 153 пациента против 139 днем ранее.