Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так COVID-19: Всемирный банк пророчит крайнюю бедность для 60 миллионов человек Борьбу с пандемией коронавируса ведут, как говорится, всем миром. Поражены уже 205 стран и территорий. Заразившихся уже более пяти миллионов человек. Жертв свыше 330...

Борьбу с пандемией коронавируса ведут, как говорится, всем миром. Поражены уже 205 стран и территорий. Заразившихся уже более пяти миллионов человек. Жертв свыше 330 тысяч. Победили болезнь почти два миллиона человек.И если в Европе постепенно начинают снимать ограничения, то по другую сторону океана эпидемия отступать, похоже, не собирается. В большинстве стран Латинской Америки число заболевших стремительно растет. Самая тяжелая ситуация - в Бразилии, где каждый день выявляют по 20 тысяч инфицированных.Финансисты тем временем подсчитывают потери от пандемии. Пессимистичный прогноз от экспертов Кембриджского университета: за пять лет мировая экономика недосчитается 82 триллионов долларов. Всемирный банк пророчит крайнюю бедность для 60 миллионов человек. Тем продолжит