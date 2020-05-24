ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

COVID-19: Всемирный банк пророчит крайнюю бедность для 60 миллионов человек

24.05.2020 14:31 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Борьбу с пандемией коронавируса ведут, как говорится, всем миром. Поражены уже 205 стран и территорий. Заразившихся уже более пяти миллионов человек. Жертв свыше 330 тысяч. Победили болезнь почти два миллиона человек. 
И если в Европе постепенно начинают снимать ограничения, то по другую сторону океана эпидемия отступать, похоже, не собирается. В большинстве стран Латинской Америки число заболевших стремительно растет. Самая тяжелая ситуация - в Бразилии, где каждый день выявляют по 20 тысяч инфицированных. 
Финансисты тем временем подсчитывают потери от пандемии. Пессимистичный прогноз от экспертов Кембриджского университета: за пять лет мировая экономика недосчитается 82 триллионов долларов. Всемирный банк пророчит крайнюю бедность для 60 миллионов человек. Тем продолжит Александра Пинчук (видео).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борьбу с пандемией коронавируса ведут, как говорится, всем миром. Поражены уже 205 стран и территорий. Заразившихся уже более пяти миллионов человек. Жертв свыше 330...
 
Новости дня
Новости
 
СМИ сообщают о планах Белого дома создать аналог ВОЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

23.05.2020
Mlife
Нясвижскiя навiны
24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика