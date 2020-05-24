|
Как накажут водителей, кто невосприимчив к COVID-19 и почему скорым нельзя на «Макдрайв». Тест
24.05.2020 14:15 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как всегда, неделя была насыщенной, в этот раз было много новостей не только про коронавирус. Президентская гонка уже
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предлагаем вспомнить с помощью небольшого теста, что случилось за неделю.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)