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Как накажут водителей, кто невосприимчив к COVID-19 и почему скорым нельзя на «Макдрайв». Тест

24.05.2020 14:15 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как всегда, неделя была насыщенной, в этот раз было много новостей не только про коронавирус. Президентская гонка уже началась: послушали, что говорят претенденты и те, кто не прошел первый этап регистрации. Рассказали вам о приговоре по делу о коррупции и апелляции по смертному приговору. Спросили у эпидемиолога, как будет развиваться ситуация с COVID-19, разбирались, что стоит за цифрами о смертности, как коронакризис повлиял на города. Узнали об обращении медиков в Администрацию президента по поводу доплат и чем это закончилось. А в Пакистане пассажирский самолет рухнул на жилые дома. А вот что точно хорошо — май одумался и обещает нам теплые деньки. Предлагаем вспомнить с помощью небольшого теста, что еще случилось за неделю.

 
Теги: Новости
 
 
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Предлагаем вспомнить с помощью небольшого теста, что случилось за неделю.
 
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