СМИ сообщают о планах Белого дома создать аналог ВОЗ

Источник материала: Ежедневник

Помощники Трампа задумались о создании в Госдепе отдела, который будет реагировать на вспышки инфекционных заболеваний и отчасти выполнять функции ВОЗ. В Агентстве США по международному развитию инициативой недовольны.

Помощники президента США Дональда Трампа рассматривают возможность создания в Госдепартаменте подразделения, задачей которого станет реагирование на вспышки инфекционных заболеваний. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники и документы в распоряжении издания.

По словам собеседников издания, новое подразделение может возглавить Дебора Биркс, координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу. Газета пишет, что отдел может стать «альтернативным механизмом» для выполнения части работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), финансирование которой приостановил президент Дональд Трамп, пишет РБК.