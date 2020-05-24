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Личные истории людей, победивших коронавирус

25.05.2020 14:56 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Тема коронавируса уже не первый месяц в топе медиапространства, и, конечно же, нельзя обойти стороной тех, кто лично столкнулся с этой болезнью. Неудивительно, что среди заболевших есть медики - авангард в борьбе за здоровье и жизни людей. Впрочем, под ударом может оказаться каждый. Своим опытом встречи с вирусом с нашей съемочной группой поделились две женщины - заведующая отделением реанимации одной из столичных клиник и мама из Гродно, которая оказалась на больничной койке вместе со своей шестилетней дочерью. Болезнь у всех одна, но протекала совсем по-разному. Личные истории по ту сторону палат в нашей традиционной серии репортажей "Пережить коронавирус". 

Личные истории людей, победивших коронавирус

 
Теги: Гродно
 
 
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Тема коронавируса уже не первый месяц в топе медиапространства, и, конечно же, нельзя обойти стороной тех, кто лично столкнулся с этой болезнью. Неудивительно, что...
 
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