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Именно в НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии из всей страны сегодня свозят самых тяжелых пациентов с диагнозом СOVID-19

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не все СМИ правильно интерпретируют информацию от врачей о лечении самых тяжелых больных c диагнозом СOVID-19 С каждым днем все больше белорусов, у которых в анамнезе коронавирус, забывают о своем диагнозе и вновь постепенно возвращаются к привычной жизни. Как, например,...

С каждым днем все больше белорусов, у которых в анамнезе коронавирус, забывают о своем диагнозе и вновь постепенно возвращаются к привычной жизни. Как, например, один из героев следующего нашего репортажа, который более месяца провел в реанимации на ИВЛ. Именно такие пациенты и становятся героями не только новостных сюжетов, но и научных работ и обсуждений в медицинском сообществе. Правда, далеко не все СМИ правильно интерпретируют информацию от врачей о лечении самых тяжелых больных. Как итог - подобного рода публикации ничего общего с реальной картиной, где в буквальном смысле слова медики вытаскивают пациентов с того света, не имеют.О недавних безнадежных больных, у которых впереди большое будущее, и о врачах, которые борются за жизни каждого до конца, материалЭто эксклюзивные кадры из реанимационного отделения Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. В том, что Виктор вновь сможет когда-либо рассказать о своем самочувствии, в определенный момент засомневались даже медики. Но все равно не перестали бороться за его здоровье. На протяжении 39 суток пациент дышал с помощью ИВЛ. И вот уже три дня как его состояние с каждым часом улучшается. А СOVID постепенно отступает.Про 57-летнего Валерия Сокола и вовсе по-обывательски можно сказать "ну ты и попал". Печень дала сбой. Потребовалась срочная пересадка органа, а тут еще добавился и коронавирус. Впрочем, все эти диагнозы наших медиков ни разу не испугали. Операция прошла успешно. И несмотря на то что пока Валерий находится в реанимации, врачи шутят: пациент с говорящей фамилией обязательно будет парить, как сокол.Успешно их выхаживают и выписывают домой. Хотя еще в самом начале пандемии белорусские медики, как и многие зарубежные, не до конца знали, как правильно лечить людей от коронавируса. Сегодня столичные врачи постоянно делятся собственным опытом лечения как с белорусскими, так и зарубежными коллегами. Для этого проводят вебинары. Одно из таких онлайн-совещаний прошло и на этой неделе.Казалось бы, совершенно рядовое мероприятие, где анестезиологи-реаниматологи обсуждают правильность лечения и сравнивают статистические данные с показателями в других странах. Однако на вебинар заглянул и один из журналистов из так называемого независимого СМИ. Увидел информацию с цифрами и вместо того, чтобы разобраться и обратится за разъяснительными комментариями к профессионалам, как можно быстрее разместил непонятную информацию у себя в социальных сетях.Но что самое интересное - этот самый журналист почему-то совершенно не обратил внимание на дальнейшее обсуждение ковидной темы анестезиологов-реаниматологов, где врачи сделали вывод, что подходы в лечении самых тяжелых пациентов нашими медиками выбраны правильно. И сегодня львиная доля больных на ИВЛ отлучается от искусственных легких и начинает самостоятельно дышать.Проще говоря, накопленный нашими врачами опыт позволяет добиваться отличных результатов по лечению самых тяжелых пациентов с коронавирусом. В то же время люди болеют не только СOVID, но и рядом других заболеваний. И медики круглосуточно стоят на страже здоровья каждого. К примеру, в том же НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии постоянно проводятся хирургические вмешательства. Только на этой неделе здесь провели 5 операций по трансплантации печени и 9 по пересадке почки.Конечно, рано или поздно мир забудет о пандемии. Но только не медики. Врачи уже сейчас подробно анализируют как лечение и выздоровление пациентов, так и летальность с учетом положительных и отрицательных результатов на СOVID-19. И все эти результаты со статистическими данными обязательно опубликуют. Но не ради хайпа и сиюминутной славы, а для здоровья мирового сообщества в целом и каждого из нас отдельно.