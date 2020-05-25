Заработок 25 богатейших людей мира вырос на $255 млрд за два месяца

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Среди богатейших людей больше всех за этот период заработал основатель Facebook Марк Цукерберг. Его состояние возросло с $31,4 млрд до $86,5 млрд. За последние два месяца акции Fаcebook выросли в цене примерно на 60%. В итоге Марк Цукерберг в рейтинге самых богатых людей мира поднялся с седьмой на четвертую позицию.



Самый богатый человек мира по версии журнала Forbes глава Amazon Джефф Безос заработал $29,9 млрд и его денежные сбережения увеличились до $146,9 млрд. Во многом это связано с ростом популярности торговых онлайн-площадок в условиях пандемии. Из-за этого стоимость акций компании с марта выросла на 29%.

Глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбани с марта нарастил свои доходы почти на $20 млрд. Теперь его состояние насчитывает $52,7 млрд. В апреле Мукеш Амбани стал самым богатым человеком в Азии, после того, как Facebook инвестировал $5,7 млрд в Reliance Industries.

По версии Forbes, суммарное состояние 25 самых богатых людей в мире составляет около $1,5 трлн. Это примерно 16% от состояния всех миллиардеров.