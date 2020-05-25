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Заработок 25 богатейших людей мира вырос на $255 млрд за два месяца
25.05.2020 10:58 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Среди богатейших
людей больше всех за этот период заработал
основатель Facebook Марк Цукерберг. Его
состояние возросло с $31,4 млрд до $86,5
млрд. За последние два месяца акции
Fаcebook выросли в цене примерно на 60%. В
итоге Марк Цукерберг в рейтинге самых
богатых людей мира поднялся с седьмой
на четвертую позицию.
Самый богатый человек мира по версии журнала Forbes глава Amazon Джефф Безос заработал $29,9 млрд и его денежные сбережения увеличились до $146,9 млрд. Во многом это связано с ростом популярности торговых онлайн-площадок в условиях пандемии. Из-за этого стоимость акций компании с марта выросла на 29%.
Глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбани с марта нарастил свои доходы почти на $20 млрд. Теперь его состояние насчитывает $52,7 млрд. В апреле Мукеш Амбани стал самым богатым человеком в Азии, после того, как Facebook инвестировал $5,7 млрд в Reliance Industries.
По версии Forbes, суммарное состояние 25 самых богатых людей в мире составляет около $1,5 трлн. Это примерно 16% от состояния всех миллиардеров.
Источник: Myfin.by
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Миллиардеры, которые входят в топ-25 богатейших людей мира по версии Forbes, в течение двух месяцев пандемии смогли заработать в сумме $255 млрд. Forbes анализировал их...
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