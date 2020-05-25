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Егор Филипенко: «Я за то, чтобы матчи проводились без зрителей. Хотя оснований остановить чемпионат достаточно»

25.05.2020 11:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко в новом выпуске на канале «ЧестнОК» порассуждал о том, необходимо ли продолжать чемпионат во время пандемии коронавируса.

«В любом случае, спасибо всем, кто пришел. Опять же, я за то, чтобы матчи проводились без зрителей. Если АБФФ не принимает решение остановить чемпионат, хотя уверен и знаю, что для этого оснований достаточно, то есть смысл хотя бы оградить людей от всего этого. И предпринимать какие-то меры. Идешь после игры, к тебе всегда подходят болельщики. Это небезопасно в данной ситуации», – сказал Филипенко.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 25 мая – более 5,33 миллионов случаев. Более 2,12 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 342 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 36198 (+954 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 14155 (+627) человек выздоровели и 199 умерли (+5 за сутки).

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Защитник БАТЭ Егор Филипенко в новом выпуске на канале «ЧестнОК» порассуждал о том, необходимо ли продолжать чемпионат во время пандемии коронавируса.
 
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