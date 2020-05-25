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Лукашенко: падение экономики - терпимое

25.05.2020 13:08 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экономика Беларуси должна скоро восстановиться после «коронакризиса». Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам 25 мая.

Президент напомнил, что в последнее время основное внимание уделялось экономике и лечению людей от коронавируса.

«В связи с той истерией, которая развернулась в СМИ, наложила жесточайший отпечаток на людей и через людей на экономику, главами государств всей планеты были приняты серьезные решения о закрытии стран (читай - закрытии экономики)», - констатировал Лукашенко.

На совещании присутствовали глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, Управляющий делами президента Виктор Шейман и председатель ФПБ Михаил Орда, передает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что сложившаяся в мире ситуация не могла не сказаться на экономике Беларуси, ориентированной на экспорт, и на партнеров.

«Поэтому произошло определенное падение экономики, хотя приемлемое для нас падение. Терпимо. Это говорит о том, что если открытие стран будет более интенсивным, чем сейчас (а процесс уже начался, его уже никто не остановит, потому что люди возмутились, они не хотят сидеть в изоляции), то мы сможем быстро восстановить свою экономику», - сказал он.

По словам Лукашенко, даже в нынешней ситуации некоторые отрасли дают приличный рост: например, сельское хозяйство, строительство, IT-сектор.

«Вопрос будет с промышленностью. Потому что не могли купить комплектующих (все, что было, мы израсходовали). И, естественно, продать не могли свою продукцию. Но заготовлено немало готовой продукции, которая уже начала распродаваться. Это хороший сигнал на будущее», - добавил президент.

Напомним, что согласно первой оценке ВВП Беларуси за I квартал, экономика страны начала год с падения: объем ВВП в текущих ценах составил 30,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню I квартала 2019 года. В 2020 году власти страны ждут от ВВП роста на 2,8%.

По мнению экспертов ОБРР, экономика Беларуси в этом году может основательно просесть, а о росте можно говорить лишь в 2021 году. Об этом заявили в Европейском банке реконструкции и развития.

 
 
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Экономика Беларуси должна скоро восстановиться после «коронакризиса». Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам 25 мая.
 
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