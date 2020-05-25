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COVID-19 в России: в стране приступили к реализации первого этапа снятия ограничений

25.05.2020 21:48 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

COVID-19 в России: в стране приступили к реализации первого этапа снятия ограничений

Россия продолжает выходить из карантина. Половина регионов страны приступила к реализации первого этапа снятия ограничений. Сегодня открылись центры выдачи документов, начали работу непродовольственные магазины, в некоторых областях отменили пропуска на передвижение. 

Плотность движения в три-четыре балла. В иные времена столько машин на дорогах Москвы было лишь в выходные. Теперь, наоборот, это признак того, что российская столица, как и страна в целом, начала выходить из самоизоляции. Половина регионов получили «добро» на реализацию первого этапа. С этого дня, например, после двухмесячного перерыва можно взять на прокат машину – возобновил работу каршеринг, кое- где можно поехать на работу без цифрового пропуска и получить справки и документы в центрах госуслуг. Из-за локдауна и невозможности провести оформление у многих остановились сделки, зависла регистрация, отменились поездки. Несмотря на то, что принимают многофункциональные центры пока строго по одному человеку и по записи, люди, не оглядываясь на соблюдение дистанции, собирались у дверей с самого утра. 

Николай Мишонов: «Мы записаны по времени. Раньше времени нас не приняли, нет. Сказали подойти ближе ко времени, и тогда примут без вопросов. Мы сдавали на загранпаспорта еще до коронавируса. Сейчас хотим их получить, они готовы».

А вот использовать загранпаспорт пока не получится. Россия не торопится с открытием границ. Зато активизируется внутреннее авиасообщение. Пассажиров тестируют перед полетом. Никто не отказывается. Для российского летного состава, например, это единственный способ быть допущенными к работе.

Светлана Прилепская, стюардесса: «Конечно, скажется хорошо. Много рейсов начнется. Это скажется и на зарплате, и на всем».

В том числе, чтобы сохранить зарплаты, многие российские компании переводят своих сотрудников с «удаленки» на очную работу. Здесь тоже есть строгое условие. Перед тем, как прийти в офис, каждый должен сдать тест на антитела к коронавирусу. Самое массовое исследование проходит в Москве. Уже есть статистика: у каждого восьмого, сдавшего тест, есть иммунитет к COVID-19, а значит, держать дома этих людей бессмысленно. Результаты скрининга ускорят процесс снятия ограничений. 

Людмила Великонская, заведующая филиалом поликлиники: «Пациенты будут приглашаться к нам на исследования крови, которое покажет наличие антител: иммуноглобулина g и иммуноглобулина m. О чем может свидетельствовать либо острый процесс заболевания, либо перенесенную инфекцию. Тем самым, мы выявим случаи заражения или перенесенную инфекцию».

Между тем, у российских специалистов вызывает тревогу увеличение числа смертей от коронавируса. Суточный рекорд – накануне умерли 153 человека. Это максимум с начала пандемии. И есть еще прогнозы роста, что конечно, может затормозить выход России из локдауна.  

Что касается усиления ограничений, то они введены в отношении перчаточно-масочного режима во всех российских регионах. С сегодняшнего дня без них нельзя находиться не только в общественных местах, магазинах, но и на вокзалах, и в аэропортах. Надо сказать, что россияне, которые очень хотят выходить на работу, к этому стали относиться спокойно. Тем более, что бизнес стал уже предлагать маску, как аксессуар, которым можно дополнить образ. Чтобы было не только стерильно, но и стильно.

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Россия продолжает выходить из карантина. Половина регионов страны приступила к реализации первого этапа снятия ограничений. Сегодня открылись центры выдачи...
 
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