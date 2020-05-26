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В отказавшейся от карантина Швеции начался экономический кризис
26.05.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Швеции не удалось избежать экономического кризиса, несмотря на отказ от карантина
Уровень безработицы в стране превысил 8% и продолжает расти. В правительстве готовят закон, облегчающий увольнение сотрудников.
Швецию постиг масштабный экономический кризис, несмотря на то, что карантин из-за коронавируса в стране не вводился. В частности, уровень безработицы в стране без учета сезонных колебаний увеличился до 8,2%, что оказалось выше прогнозов, сообщает в понедельник, 25 мая, Bloomberg.
Отмечается, что в дальнейшем показатель безработицы может возрасти до 17%, если уровень спроса на товары и услуги в стране не вернется к прежним показателям.
Также в стране могут в ближайшее время значительно упростить процедуру увольнения сотрудников. Эта инициатива вызвало сильное недовольство у оппозиции и профсоюзов. Некоторые партии заявили о готовности вынести вотум недоверия кабмину в случае ее принятия, пишет
На сегодняшний день в стране зафиксировано более 34 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 4 тысяч пациентов. Эти показатели существенно превышают аналогичные данные из других скандинавских стран - Норвегии, Дании и Финляндии.
Ранее сообщалось, что в Швеции из-за потери работы фиксируют бум проституции среди молодежи.
На прошлой неделе сообщалось, что Швеция вышла в лидеры Европы по уровню смертности от COVID-19.
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Швеции не удалось избежать экономического кризиса, несмотря на отказ от карантина
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