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В отказавшейся от карантина Швеции начался экономический кризис

26.05.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Швеции не удалось избежать экономического кризиса, несмотря на отказ от карантина

Уровень безработицы в стране превысил 8% и продолжает расти. В правительстве готовят закон, облегчающий увольнение сотрудников.

Швецию постиг масштабный экономический кризис, несмотря на то, что карантин из-за коронавируса в стране не вводился. В частности, уровень безработицы в стране без учета сезонных колебаний увеличился до 8,2%, что оказалось выше прогнозов, сообщает в понедельник, 25 мая, Bloomberg.


Отмечается, что в дальнейшем показатель безработицы может возрасти до 17%, если уровень спроса на товары и услуги в стране не вернется к прежним показателям.


Также в стране могут в ближайшее время значительно упростить процедуру увольнения сотрудников. Эта инициатива вызвало сильное недовольство у оппозиции и профсоюзов. Некоторые партии заявили о готовности вынести вотум недоверия кабмину в случае ее принятия, пишет korrespondent.net



На сегодняшний день в стране зафиксировано более 34 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 4 тысяч пациентов. Эти показатели существенно превышают аналогичные данные из других скандинавских стран - Норвегии, Дании и Финляндии.


Ранее сообщалось, что  в Швеции из-за потери работы фиксируют бум проституции среди молодежи.


На прошлой неделе сообщалось, что Швеция вышла в лидеры Европы по уровню смертности от COVID-19.

 
 
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Швеции не удалось избежать экономического кризиса, несмотря на отказ от карантина
 
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