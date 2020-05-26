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Тканевые маски помогают в борьбе с коронавирусом – исследование

26.05.2020 22:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тканевые маски помогают в борьбе с коронавирусом – исследование

Тканевые маски могут помочь предотвратить распространение COVID-19, блокируя до 99% инфекционных частиц, утверждают канадские ученые. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам исследователей из Университета МакMастерa, маски из ткани, особенно с несколькими слоями хлопка, блокируют вирусы, переносимые через микроскопические аэрозольные частицы в воздухе.

Эксперты отметили, что слои ткани уменьшают количество инфекционных частиц, выделяемых человеком в результате кашля и чихания, которые затем попадают в воздух и оседают на поверхностях.

Специалисты отметили: нет прямых доказательств того, что маски из ткани уменьшают передачу самого вируса, при этом убедительные данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что они уменьшают загрязнение воздуха и поверхностей.

Отмечается, что некоторые комбинации ткани, такие как хлопчатобумажная фланель, блокируют более 90% частиц, в то время как трехслойная маска может уменьшить загрязнение поверхностей и передачу частиц по воздуху на 99%.

Хотя исследователи не гарантируют, что хлопковые маски предотвратят заражение коронавирусом, новое исследование помогает прояснить их эффективность, когда речь идет о блокировании инфекционных частиц.

«Наш анализ показал, что ткань может блокировать частицы, даже частицы аэрозольного размера», – приводит издание слова исследователей.

Это означает, что ткань хоть и не останавливает сам вирус, она блокирует частицы, образующиеся при разговоре, еде, кашле и чихании, которые переносят вирус.

Ткань блокирует капли (более пяти микрометров в диаметре) и аэрозольные частицы (меньше пяти микрометров в диаметре).

Это означает, что содержащая вирус частица, испускаемая носителем зараженной маски, удерживается внутри маски и не может попасть в воздух или осесть на поверхности.

Такие выводы исследователи сделали, изучив данные о масках за сто лет, включая свежую информацию.

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Тканевые маски могут помочь предотвратить распространение COVID-19, блокируя до 99% инфекционных частиц, утверждают канадские ученые. Об этом сообщает Daily Mail. По словам...
 
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