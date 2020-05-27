Правительство попросило Всемирный банк поддержать малый и средний бизнес

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Алекс Кремер, в частности, отметил, что Всемирный банк получил запросы со стороны правительства поддержать усилия Беларуси по финансированию малого и среднего бизнеса, а также домохозяйств через социальные программы.

«Мы рассматриваем эти обращения тщательным образом. Мы рады были услышать, что у правительства появились идеи по расширению программ социальной поддержки тех, кто уязвим в период пандемии», - сказал глава представительства Всемирного банка в Беларуси.

Всемирный банк уже утвердил на прошлой неделе выделение 90 млн евро Беларуси для финансирования мероприятий по реагированию на пандемию коронавируса. Алекс Кремер сообщил, что предусматривается направить часть средств на закупку медицинского оборудования и средств для лечения тяжелых случаев с инфекцией COVID-19. Также часть средств пойдет на финансирование мер по стимулированию социального дистанцирования в стране, добавил он.