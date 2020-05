Пес три месяца ждал своего хозяина в коридоре больницы в Ухани, но так и не дождался

Источник материала: Tut.by

В Ухани пес три месяца ждал своего хозяина в коридоре больницы Тайкан. Но так и не дождался: его 70-летний владелец умер от коронавируса спустя неделю после госпитализации. А пес все ждал и ждал, пишет meduza.

Когда хозяина забирали в больницу, собака увязалась за машиной скорой помощи и следовала за ней всю дорогу. Персонал госпиталя и работники соседних магазинов время от времени подкармливали пса.

Животному дали кличку Сяо Бао — в переводе с китайского «маленькое сокровище». Иногда пса пытались прогнать с территории больницы из-за жалоб пациентов. Однако Сяо Бао всегда возвращался и ждал, ждал, ждал.