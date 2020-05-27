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Пес три месяца ждал своего хозяина в коридоре больницы в Ухани, но так и не дождался
27.05.2020 16:53 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Ухани пес три месяца ждал своего хозяина в коридоре больницы Тайкан. Но так и не дождался: его 70-летний владелец умер от коронавируса спустя неделю после госпитализации. А пес все ждал и ждал,
Когда хозяина забирали в больницу, собака увязалась за машиной скорой помощи и следовала за ней всю дорогу. Персонал госпиталя и работники соседних магазинов время от времени подкармливали пса.
Животному дали кличку Сяо Бао — в переводе с китайского «маленькое сокровище». Иногда пса пытались прогнать с территории больницы из-за жалоб пациентов. Однако Сяо Бао всегда возвращался и ждал, ждал, ждал.
В конце концов медсестры обратились в Ассоциацию по защите животных, ее сотрудники и забрали пса. Сяо Бао осмотрели ветеринары — выяснилось, что он полностью здоров. Собаке уже подыскивают новый дом.
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Собака отказывалась уходить из больницы.
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