Пес три месяца ждал своего хозяина в коридоре больницы в Ухани, но так и не дождался

Источник материала: Tut.by

В Ухани пес три месяца ждал своего хозяина в коридоре больницы Тайкан. Но так и не дождался: его 70-летний владелец умер от коронавируса спустя неделю после госпитализации. А пес все ждал и ждал, пишет meduza.

Когда хозяина забирали в больницу, собака увязалась за машиной скорой помощи и следовала за ней всю дорогу. Персонал госпиталя и работники соседних магазинов время от времени подкармливали пса.

Животному дали кличку Сяо Бао — в переводе с китайского «маленькое сокровище». Иногда пса пытались прогнать с территории больницы из-за жалоб пациентов. Однако Сяо Бао всегда возвращался и ждал, ждал, ждал.

Loyal #dog waits at a #Wuhan hospital for 3 months after his owner dies from covid-19

7-yo dog Xiao Bao waited patiently for his owner at Wuhan hospital. Staff at Wuhan Taikang Hospital fed Xiao Bao

Xiao’s owner died 5 days after being admitted pic.twitter.com/H31Ls2Dsrh — Hans Solo (@thandojo) May 26, 2020

В конце концов медсестры обратились в Ассоциацию по защите животных, ее сотрудники и забрали пса. Сяо Бао осмотрели ветеринары — выяснилось, что он полностью здоров. Собаке уже подыскивают новый дом.