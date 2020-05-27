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Россия недовольна белорусскими ограничениями для транзитных перевозчиков
27.05.2020 22:13 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTУстранить лишние требования и ограничения, которые налагаются на российских автоперевозчиков. С таким обращением направил письмо белорусской стороне Минтранс России. В сообщении говорится, что трудности возникли после введения в Беларуси специальных мер для борьбы с коронавирусом. По новым правилам транзитные фуры могут следовать только по республиканским трассам, останавливаться на специально отведенных стоянках и покидать страну не позднее следующих суток со дня въезда в Беларусь. В случае нарушения - штраф. Подходы для всех перевозчиков одинаковые, но в России же считают, что подобные меры слишком суровы для водителей. Наша съемочная группа решила разобраться в ситуации. Владимир Королев - с подробностями.
С конца марта в Беларуси действуют особые меры для борьбы с коронавирусом. Чтобы не допустить распространения инфекции, было принято решение ужесточить меры для транзитных перевозчиков. Подобные нововведения и вызвали недовольство, правда, только у российской стороны. Отведенных суток на прохождение территории Беларуси не всегда достаточно, заявляют в Минтрансе России. В белорусской таможне заявляют: в 95 % случаев перевозчики затрачивают менее суток на проезд через нашу страну.
Денис Данилов, начальник таможенного поста "Брузги" Гродненской региональной таможни: "Мы посчитали по базам данных, в среднем перевозчиком затрачивается на транзитное пересечение около 16 часов. Если расстояние до 1 000 км, срок доставки увеличивается до двоих суток. Таможенными органами учитываются различные форс-мажорные обстоятельства при перевозке: болезнь, авария, ДТП. В таких случаях перевозчик вправе обратиться в таможню для продления".
Самое длинное расстояние на белорусских дорогах для транзитных дальнобойщиков - 700 км. От Бреста до Орши. Даже в случае 9-часового отдыха времени должно хватить. Это и подтверждают белорусские перевозчики.
Николай Зыль, первый замдиректора ООО "Белсотра": "Это в принципе то расстояние, которое за сутки водитель проезжает. Сутки от входа до выхода с территории Беларуси, оно достаточно. Если надо ремонт, то таможня идет навстречу и продлевает эти сроки. Сроки пересечения и сроки доставки увеличиваются".
Такого же мнения придерживаются и белорусские дальнобойщики. Кстати, их штрафуют куда чаще, чем российских коллег, за нарушение транзита.
По законодательству сутки - это минимальное время, которое предоставляется водителю на проезд через Беларусь. На самом деле времени куда больше.
Те, кто едет транзитом через нашу страну, должны следовать по кратчайшему пути и покинуть территорию Беларуси не позднее окончания следующих суток. Например, если водитель въезжает в 11 вечера, у него на прохождение Беларуси есть 25 часов. А вот если пересекает территорию Беларуси в час ночи, то тогда на прохождение ему отводится 47 часов.
За два месяца таможня выявила 2 200 фактов нарушения правил транзитных перевозок по Беларуси. За это время к ответственности привлечены водители Литвы, Латвии, Польши, Беларуси и России. При этом россиян штрафовали лишь 116 раз. А это менее 10 % от всех нарушений. Но почему есть штрафы? Анализ передвижения нарушителей показал: причина - несоблюдение маршрутов следования, а также мест стоянок и отдыха.
Эдуард Данилович, начальник управления Государственного таможенного комитета Беларуси: "Изучая обстоятельства нарушений, мы видим, что нарушают как раз те водители, которые умышленно отклоняются от маршрута, а для остальных водителей данного времени достаточно, что ранее уже не раз подтверждали представители крупных фирм-перевозчиков. Зачастую этого времени не хватает тем, кто пытается использовать незаконные схемы перемещения товаров".
Это кадры из Орши, здесь оперативной таможней были остановлены две фуры, машины направлялись в Россию. Проверка показала: на данные грузовики были подделаны технические паспорта и номерные знаки. Они были полностью идентичны законно въехавшим в Беларусь ранее российским автомобилям с партией мебели и картона.
Эдуард Данилович, начальник управления ГТК Беларуси: "Получается, что российские фирмы сделали автомобили-клоны и везли в Россию яблоки - товар, который на территории страны-соседки является санкционным. Большой процент от нарушивших нормы постановления - это поляки, литовцы, латышы, немалое количество и белорусов. Поэтому об особом подходе к гражданам Российской Федерации говорить в данном случае совсем неуместно, как и в целом о необъективном привлечении к ответственности российских водителей. Подходы ко всем нарушителям белорусского законодательства одинаковые".
Денис Данилов, начальник таможенного поста "Брузги" Гродненской региональной таможни: "Таможней учитываются объективные причины несоблюдения сроков транзита: очереди перед пунктами пропуска, на регистрации, в зоне ожидания. В таких случаях водители не привлекаются к ответственности. За истекший период контроля сроков в 111 случаях водители не привлекались, потому что были объективные причины".
Для компаний, которые были оштрафованы за нарушение правил транзитных перевозок, с 7 июня вводится новая норма. Таможня будет устанавливать на фуры навигационное устройство. Это позволит отслеживать передвижение транспорта по территории Беларуси в режиме реального времени.
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Устранить лишние требования и ограничения, которые налагаются на российских автоперевозчиков. С таким обращением направил письмо белорусской стороне Минтранс...
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