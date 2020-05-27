В Беларуси активно развивают производство пеллет: почему это выгодно?

Источник материала: ОНТ

Сегодня много говорят о том, что перспективы глобального перехода к альтернативным источникам энергии из-за пандемии находятся под угрозой. Действительно, коронавирус нарушил работу всех секторов экономики, включая энергетику. Каждый день мы наблюдаем падение спроса на нефть и беспрецедентное колебание цен на черное золото. Всё это действительно снижает конкурентоспособность возобновляемых источников. Но пандемия закончится, и многие эксперты уверены: выиграют те государства, которые не остановились в середине пути.

Например, в Беларуси расширяют производство пеллет. Их называют самым прогрессивным видом твёрдого топлива, которое производится из отходов, в том числе, древесины. Так вот, такое производство открылось в Пружанском районе Брестской области. Оно позволит решить сразу несколько вопросов: использовать отходы, которые остаются от деревообработки и сэкономить на других источниках энергии. В случае с поставками на экспорт – ещё и неплохо заработать. Эффективно использовать лесные ресурсы, в том числе низкокачественную древесину – такую задачу год назад поставил Глава государства. Подобные заводы работают уже в Могилевской, Минской и Гродненской областях. При полной загрузке Пружанское предприятие сможет выпускать 20 тысяч кубометров пеллет в год.

От стадии проекта до его воплощения прошло чуть больше года. Новый пеллетный завод, как и планировалось, запущен в срок. На глазах древесная щепа превращается в гранулы – будущее топливо для обогрева помещений и домов. Процесс понятный и простой: на площадку поступают древесные отходы, здесь их измельчают, сушат, прессуют и упаковывают. Задача персонала – следить за процессом: все сложные действия выполняют роботы.

Виктор Корниенко, главный инженер Пружанского лесхоза: «Щипа топливная была переработана из низкосортной древесины, которая доставлена из лесосеки. Здесь переработана рубильной машиной и лежит для выработки лигнина в течение двух недель, затем она пускается в переработку».

В качестве сырья используют низкосортную древесину. Простыми словами неликвид или то, что осталось от мебельного производства: стружка, опилки. Чтобы обеспечить заводу полную загрузку, необходимо 65 тысяч кубических метров сырья в год. В Пружанском районе – территория лесистая – его предостаточно.

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома: «Эта продукция конкурентоспособная, сегодня она востребована на Европейских рынках, не только у нас. 90% продукции можем продавать на экспорт. Допустим, стоимость одной тонны пеллет 90 евро – это очень хорошая цена. Поэтому это окупаемое предприятие. Мы посчитали: вложено в это предприятие 9,1 миллиона рублей. Окупаемость в течение шести лет – это очень хорошо».

Место для пеллетного завода под Пружанами выбирали не случайно: удобная логистика, рядом – международная трасса М1 и железнодорожная ветка. В качестве площадки подошел бывший военный городок. Уже несколько лет здесь существует деревообрабатывающий цех местного лесхоза – получилось безотходное производство. А для сельских жителей – дополнительные рабочие места.

До строительства завода в Слобудке получали лишь щепу, в таком виде древесные отходы отправляли на экспорт. Продукция получалась объемная и много затрат тянула транспортировка. Сейчас все гораздо легче: три куба сырья (как один груженый МАЗ) после переработки умещаются в одном пеллетном пакете.

Почти всю готовую продукцию планируют экспортировать, в Европе на нее большой спрос. Рациональные европейцы давно просчитали: древесные пеллеты – это более дешевый и экологичный вариант в сравнении с природным газом, особенно в условиях постоянно растущих на него цен. Сами белорусы к использованию зеленого топлива пока не готовы, для сгорания пеллет нужны дорогостоящие котлы, но, по словам специалистов, это лишь дело времени.

До недавнего времени основными переработчиками древесины на внутреннем рынке страны были частные предприятия. Пять небольших заводов перерабатывали 15 тысяч тон неликвидной древесины. Если сырья намного больше, почему бы не использовать. Тем более, лес – ресурс возобновляемый. Сделать переработку древесины безотходной, а еще лучше прибыльной – требование Президента.

В августе прошлого года, посещая опытный лесхоз в Стародорожском районе, Александр Лукашенко поручил разработать специальную программу. Во-первых, это рентабельно, во-вторых, спрос на древесное топливо у соседей растет. И здесь у нашей страны потенциал огромный.

В правительстве просчитали: будет эффективно, если такое производство появится в каждом регионе. Пять недавно открылись: в Кличевском, Новогрудском, Копыльском, на прошлой неделе в Борисовском, после Пружан на очереди Мозырский и Житковичский лесхозы. В планах – Ивацевичи и Кобрин. Всего на заводах смогут переработать 400 тысяч кубометров низкокачественной древесины в год. А это $20 миллионов валютной выручки.

Андрей Мацкевич, начальник управления производства и реализации продукции министерства лесного хозяйства Беларуси: «Основной покупатель в общей структуре экспорта – это страны Прибалтики, Польша, Германия. Ведутся переговоры со скандинавскими странами. В большей степени это Швеция, которая очень заинтересована. Великобритания очень заинтересована. С учетом того, что мы входим в это производство, эти рынки уже заинтересованы в нашей продукции».

Еще один не менее важный момент, чем валюта: чтобы большие объемы переработки не сказались губительно на зеленом богатстве страны. Специалисты все просчитали: количество зрелых лесов за последние годы увеличилось, к тому же Беларусь столкнулась с серьёзной проблемой – усыхание деревьев от воздействия короеда. Это тоже огромный ресурс, и, с другой стороны, выход, как получить выгоду из того, что раньше валялось под ногами. Это и есть хозяйский подход – поднять и применить с выгодой.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram