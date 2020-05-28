Отказ от остановки предприятий на фоне пандемии благоприятно сказался на белорусской экономике — эксперт

Источник материала: Клiч Радзiмы

Беларусь на фоне пандемии не стала останавливать предприятия и закрывать границы. И это в итоге благоприятно сказалось ситуации. Такое мнение сегодня журналистам высказал директор Института экономики НАН Беларуси Василий Гурский, передает корреспондент БЕЛТА.

В стране уже принят комплекс первоочередных мер по поддержке экономики, разрабатываются дополнительные. «Самой действенной мерой является взвешенная политика руководства в отношении эпидемиологической ситуации. Не были остановлены производства, закрыты границы. И это самым благоприятным образом сказалось на ситуации. Многие зарубежные аналитики отмечают, что Беларусь пострадала в наименьшей степени», — сказал Василий Гурский.

«Потери, которые понесла Беларусь, несравнимо меньше, чем в других странах, которые закрыли свои производства, границы, а теперь пытаются снова все наладить, возобновить прерванные экономические связи. Это требует дополнительных средств», — добавил он.

Вместе с тем проблемы есть, и кризисные явления в мировой экономике не могут не сказаться на белорусской. В этой связи, считает Василий Гурский, стоит уделять больше внимания поддержке экспорта и экспортно ориентированных предприятий. Эксперт также за взвешенный и осторожный подход в части предоставления налоговых льгот. В этом случае, по его мнению, нужно соблюдать баланс интересов бизнеса и бюджетной сферы.

Директор института экономики НАН принял участие в сегодняшнем заседании секции научно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики. Ученые, представители бизнес-сообщества и госорганов обсудили основные направления стабилизации финансово-экономической ситуации в Беларуси в современных условиях.