Коронавирус в Ивье: введен обязательный масочный режим

Теперь населению нужно соблюдать обязательный масочный режим. Помимо этого, в торговых залах магазинов, в кафе, ресторанах, аптеках, банках, на почте и в других общественных местах должно находиться ограниченное количество людей. Обслуживать посетителей без масок руководителям местных предприятий запрещено.



