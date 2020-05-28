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Коронавирус в Ивье: введен обязательный масочный режим

28.05.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый случай COVID-19 здесь был зафиксирован 30 марта.



Первым районом Гродненской области, где ввели обязательный масочный режим в общественных местах, стало Ивье. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу врачи-гигиенисты ввели новые правила. Как информирует местный центр гигиены и эпидемиологии на страницах местной газеты Iўеўскі край, в план дополнительных мероприятий по минимизации распространения COVID-19 включили обязательное использование маски в общественных местах.

Теперь населению нужно соблюдать обязательный масочный режим. Помимо этого, в торговых залах магазинов, в кафе, ресторанах, аптеках, банках, на почте и в других общественных местах должно находиться ограниченное количество людей. Обслуживать посетителей без масок руководителям местных предприятий запрещено.
 
 
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Первый случай COVID-19 здесь был зафиксирован 30 марта.
 
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