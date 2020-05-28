В Беларуси за сутки новых 902 случая COVID-19 и пять смертей

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало статистику по заболеваемости коронавирусом в стране на 28 мая.

Выздоровели и выписаны 16 тыс. 660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в Минздраве.

Всего, по данным ведомства, зарегистрированы 39 тыс. 858 человек с положительным тестом на COVID-19 ( рост на 902 человек за сутки ). От коронавируса умерли 219 человек (рост на пять человек за сутки), в Минздраве продолжают подчеркивать что «с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».

Всего проведено 499 тыс. 249 тестов, сообщается в официальном Телеграм-канале Минздрава.

25 мая Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси ситуация с коронавирусом улучшается , число заболевших падает, в Минске ситуация вышла на плато.