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В Беларуси за сутки новых 902 случая COVID-19 и пять смертей
28.05.2020 14:12 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало статистику по заболеваемости коронавирусом в стране на 28 мая.
Выздоровели и выписаны 16 тыс. 660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в Минздраве.
Всего, по данным ведомства, зарегистрированы 39 тыс. 858 человек с положительным тестом на COVID-19 (
Всего проведено 499 тыс. 249 тестов,
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Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало статистику по заболеваемости коронавирусом в стране на 28 мая. Выздоровели и выписаны 16 тыс. 660 пациентов, у...
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