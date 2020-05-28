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В Беларуси за сутки новых 902 случая COVID-19 и пять смертей

28.05.2020 14:12 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало статистику по заболеваемости коронавирусом в стране на 28 мая.

Выздоровели и выписаны 16 тыс. 660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в Минздраве.

Всего, по данным ведомства, зарегистрированы 39 тыс. 858 человек с положительным тестом на COVID-19 (рост на 902 человек за сутки). От коронавируса умерли 219 человек (рост на пять человек за сутки), в Минздраве продолжают подчеркивать что «с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».

Всего проведено 499 тыс. 249 тестов, сообщается в официальном Телеграм-канале Минздрава.

25 мая Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси ситуация с коронавирусом улучшается, число заболевших падает, в Минске ситуация вышла на плато.

Между тем, европейские страны Беларусь к государствам, победившим вирус, не относят, закрывая свои границы для граждан из стран с неудовлетворительной эпидемобстановкой, к которым относят и Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало статистику по заболеваемости коронавирусом в стране на 28 мая. Выздоровели и выписаны 16 тыс. 660 пациентов, у...
 
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