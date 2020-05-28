Шейман второй раз за 4 дня побывал у Лукашенко. На этот раз обсудили бизнес УДП

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко потребовал поддержать людей и трудовые коллективы, в том числе в подведомственных Управлению делами президента предприятиях, с учетом непростых условий коронавируса. Об этом он заявил 28 мая во время доклада управляющего делами президента Виктора Шеймана, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: president.gov.by

Всего в подчинении УДП в настоящее время функционирует около 110 предприятий. Сфера интересов — самая широкая. Это национальные парки, санатории, три крупные гостиницы в Минске, молокозавод, мясокомбинат, недвижимость, которая сдается в аренду, импорт алкогольной и табачной продукции, торговля конфискатом, нефтепродуктами и удобрениями, магазины дьюти-фри, страхование, лотерейный бизнес и прочее. В 2019 году выручка от реализации продукции предприятий, подчиненных УДП, составила более 1,8 млрд рублей.

Александр Лукашенко сказал, что во время встреч с руководителями нацпарков, других учреждений высказывались просьбы где-то поддержать людей из-за того, что экономика остановилась, границы закрылись, туристические потоки приостановились, сообщает пресс-служба президента.

«Поэтому нам ни в коем случае нельзя потерять людей», — убежден глава государства. Александр Лукашенко выразил мнение, что с учетом конкретной ситуации можно и нужно поддержать людей, «может быть, пару месяцев, пока в мире восстановится экономика».

— Это не от нас зависит. Думаю, за пару-тройку месяцев экономика заработает и у соседей, и у России и так далее, и люди начнут перемещаться. Но вот эти месяцы надо, конечно, поддержать трудовые коллективы, — заявил президент. При этом он обратил внимание, что так надо поступать повсеместно.

Во время доклада рассматривался ряд других вопросов, касающихся функционирования Управления делами президента, говорится в сообщении.

В понедельник, 25 мая Виктор Шейман принимал участие в политическом совещании во Дворце независимости. Помимо него в мероприятии, на котором обсуждалась подготовка к выборам и новый состав правительства, участвовали глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и глава ФПБ Михаил Орда.