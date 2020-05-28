ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29 мая из-за сильного ветра

28.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29 мая из-за сильного ветра
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29 мая из-за сильного ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку страны пройдут дожди, грозы, временами сильные дожди. Утром и днем на большей части территории также прогнозируются дожди, местами возможны грозы и сильные дожди. Ветер будет северный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы будут достигать 14 м/с, а ночью по юго-востоку и днем во многих районах страны порывы будут до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет плюс 7-13 градусов. Дневная температура составит 12-18 градусов тепла, по юго-востоку — плюс 19-23 градуса.

Синоптики также предупреждают о ветреной и дождливой погоде 30 и 31 мая.

По информации БелТА.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« В Беларуси по состоянию на 28 мая 39858 случаев коронавируса
Лис поручил обустроить к купальному сезону неорганизованные места отдыха в Брестской области »
Новости дня
Новости
 
Медик о коронавирусе в Солигорске: Умирают и дети, и взрослые. Трупы вывозят ночью втихаря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика