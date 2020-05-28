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Кредитная история

28.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Кредитная история

Многие граждане задаются вопросом выдадут ли кредит, как на это повлияет кредитная история и можно ли внести в нее изменения. Давайте разберемся.

Что такое кредитная история? Для чего используются ее данные?

При рассмотрении вопроса о выдаче кредита банки изучают кредитную историю потенциального заемщика для оценки его кредитоспособности и добросовестности в исполнении обязательств.

Кредитная история — это сведения о кредитополучателе и исполнении взятых им на себя обязательств по кредитным сделкам.

Отношения, связанные с кредитными историями, регулируются Законом Беларуси «О кредитных историях», а все данные собираются в едином Кредитном регистре Национального банка Республики Беларусь и хранятся там в течение 5 лет после завершения сделки, после чего аннулируются. А вот непогашенные суммы (при отсутствии информации о дате погашения) отражаются в кредитной истории на протяжении 15 лет.

Кредитная история есть у всех физических лиц, заключивших хотя бы одну кредитную сделку с банком, лизинговой или микрофинансовой организацией. Строится она на основе данных, которые кредиторы обязаны предоставить в течение 3 банковских дней после заключения сделки.

Кроме данных кредитных договоров в Кредитный регистр подаются сведения о договорах лизинга, факторинга, займа, поручительства, залога, гарантии, а также овердрафте.

Сведения, входящие в состав кредитной истории, предоставляются в виде кредитных отчетов, в которых содержится вся информация о ваших кредитах и своевременности их погашения.

Как узнать свою кредитную историю?

Любой гражданин может получить выписку из своей кредитной истории — кредитный отчет со скоринговой оценкой. Национальный банк рекомендует периодически запрашивать такой отчет. Он нужен, чтобы владеть объективной информацией о своей кредитной истории, а также своевременно вносить в нее уточняющую информацию при обнаружении ошибок.

Один раз в календарный год его можно получить бесплатно. Если кредитный отчет будет вам нужен чаще 1 раза в год, то придется заплатить. Стоимость отчета на бумажном носителе — 12,83 рубля, в электронном виде — 2,79 рубля.

Получить свой кредитный отчет в электронном виде можно on-line через Web-портал Кредитного регистра — creditregister.by Этот способ не только наиболее выгодный, но и удобный, поскольку не требует дополнительных временных затрат и посещения каких-либо инстанций.

Web-портал Кредитного регистра.

Для получения кредитного отчета через Интернет вначале необходимо авторизоваться. Авторизация происходит, как правило, через Межбанковскую Систему Идентификации (далее – МСИ). Если вы уже зарегистрированы в МСИ, — ввести личный (идентификационный) номер, указанный в паспорте, номер

мобильного телефона или e-mail, которые вы ранее указывали при регистрации, затем — пароль.

Если вы попали на сайт МСИ в первый раз, необходимо пройти процедуру саморегистрации (ввести личные данные, согласиться с Условиями пользования, Политикой и дать разрешение на допуск к вашим данным системе МСИ и сайту Кредитного регистра, придумать пароль для авторизации).

После успешной авторизации в системе, вы попадете в личный кабинет пользователя Кредитного регистра, где можно:

посмотреть кредитный отчет;

оформить заявление на его изменение при обнаружении недостоверной информации;

просмотреть историю кредитных отчетов (повторно ознакомиться с ранее полученным отчетом).

Какие сведения содержатся в кредитном отчете?

Кредитный отчет содержит следующую информацию о физическом лице:

общие сведения: ФИО, идентификационный номер, дата рождения, гражданство, место регистрации;

условия заключенных договоров — банк, лизинговая или микрофинансовая организация, с которыми заключены договоры, номера и даты договоров, суммы и валюты договоров, срок действия договоров;

сведения об исполнении обязательств по договорам — история погашения полученных кредитов, просрочки по кредитам, лизингу, овердрафтам и займам, сроки погашения допущенной просрочки, сведения об исполнении договоров поручительства, гарантий и залога;

сведения о прекращении договоров;

сведения о запросах кредитной истории;

скоринговую оценку кредитной истории.

Что такое скоринговая оценка? Как она влияет на решение о выдаче кредита?

Скоринговая оценка кредитной истории — это система присвоения баллов кредитополучателю. Баллы говорят о способности клиента погасить предоставленный ему кредит и рассчитываются по сведениям из Кредитного регистра «с помощью статистической модели и математического алгоритма».

Другими словами, скоринговая оценка — это вероятность того, как человек с определенной кредитной историей будет вести себя в течение года после получения нового кредита.

В кредитном отчете скоринговая оценка содержит 3 позиции:

1. класс рейтинга — от A до F (всего 16 классов);

2. скорбалл — итоговая оценка в баллах (от 0 до 400), рассчитанная на основе математической формулы;

3. PPD — вероятность образования просрочки больше 90 дней в течение следующих 12 месяцев, выраженная в процентах.

Все три позиции взаимосвязаны. Для простой интерпретации скоринговой оценки можно ориентироваться на рейтинг. Максимальный класс рейтинга — «А1». Чем выше этот показатель, тем лучше ваш кредитный рейтинг.

Нужно понимать, что хорошая кредитная история формируется со временем. У человека, который только начинает кредитоваться, не может быть наивысшего рейтинга, ведь с точки зрения банка человек, у которого был только один кредит, менее понятен и предсказуем, чем человек с разнообразными кредитными продуктами.

Самый распространенный класс кредитного рейтинга среди нашего населения – В1 и В2. С ними не должно быть никаких проблем в получении кредита. Эти рейтинги получают те люди, которые практически не допускали просрочек платежей по ранее выданным кредитам.

Вместе с тем высокий рейтинг Кредитного регистра не гарантирует, что вам выдадут кредит в любом банке. Банки принимают решение о выдаче кредита самостоятельно и в каждом случае индивидуально. И делают это на основе собственных критериев оценки, утвержденных их локальными нормативными документами. Критерии различны в разных банках: кто-то кредитует только очень надежных кредитополучателей, кто-то готов рискнуть.

Кроме того, при выдаче кредита учитывается не только рейтинг и кредитная история, но и другие сведения, в т.ч. получаемые из других источников: размер дохода, соблюдение предельного коэффициента долговой нагрузки, наличие иждивенцев, наличие непогашенных административных взысканий и т.д). Поэтому и причины отказа могут быть разными, не всегда связанными с кредитной историй. Например: наличие большого количества действующих кредитов; несоблюдение предельного показателя долговой нагрузки; недостаточный уровень платежеспособности; наличие текущей просрочки по кредитам; допущение в прошлом длительных просрочек по кредитам; недостаточность или неправильное оформление документов на получение кредита; предоставление документов, вызывающих сомнение в их подлинности; несоответствие данных, представленных в анкете-заявлении, данным, полученным в ходе проверки, и т.д.

Можно ли внести изменения в кредитную историю?

Ответ на этот вопрос неоднозначен.

Внести изменения в кредитную историю можно, если она содержит ошибочные сведения. Например, если в Кредитном регистре нет данных о погашении кредита, а он погашен — необходимо, чтобы банк предоставил сведения об этом в Кредитный регистр, а не просто выдал вам справку об отсутствии задолженности по кредиту.

При обнаружении ошибок в своем кредитном отчете необходимо либо обратиться с заявлением в банк (МФО), которые передали в Кредитный регистр неверные сведения, либо заполнить заявление «О внесении изменений в кредитную историю» с помощью портала Кредитного регистра www.creditregister.by или в Национальном банке (срок рассмотрения такого заявления — 30 дней).

Исправление же ДОСТОВЕРНЫХ сведений, входящих в состав кредитной истории, Законом «О кредитных историях» не предусмотрено.

Вместе с этим, улучшить кредитную историю все же можно. Очень часто кредитная история со временем улучшается сама собой, нужно просто какое-то время не пытаться получить новые кредиты, не допускать текущей просрочки, закрыть ненужные продукты или погасить что-то досрочно. Выполнение этих рекомендаций гарантированно улучшит кредитную историю и скоринговую оценку. Но не сразу, а через год.

В целом любые финансовые действия, в том числе кредитование, должны быть не спонтанными, а плановыми. Если вы планируете в ближайшее время брать кредит на жилье, подумайте об этом в том числе с точки зрения кредитной истории. Изучите ее, посмотрите свой рейтинг, проверьте историю на наличие ошибок. Если балл не очень высокий, возможно, придется какое-то время подождать, чтобы его улучшить.

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