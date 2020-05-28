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16 660 пациентов в Беларуси излечились от коронавируса. Что известно на 28 мая
28.05.2020 17:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 660 пациентов в Беларуси победили коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего зарегистрированы 39 858 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено почти полмиллиона таких исследований. За период распространения инфекции не удалось спасти 219 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.
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Новости Беларуси. 16 660 пациентов в Беларуси победили коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие цифры 28 мая озвучили в Минздраве. «Очень...
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