16 660 пациентов в Беларуси излечились от коронавируса. Что известно на 28 мая

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 660 пациентов в Беларуси победили коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие цифры 28 мая озвучили в Минздраве.

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Всего зарегистрированы 39 858 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено почти полмиллиона таких исследований. За период распространения инфекции не удалось спасти 219 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.