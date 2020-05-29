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Микробиолог рассказал, как через еду можно заразиться коронавирусом

29.05.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Микробиолог рассказал, как через еду можно заразиться коронавирусом

Микробиолог Евгений Плисов рассказал «Звезде», в каких случаях заразиться коронавирусом можно через продукты, пишет РИА Новости.

Заразиться COVID-19 через продукты можно, только если их потрогал инфицированный человек. Инфекция не может передаваться через партию упакованной еды в магазине, объяснил специалист.

Фото: istock

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Микробиолог Евгений Плисов рассказал «Звезде», в каких случаях заразиться коронавирусом можно через продукты, пишет РИА Новости. Заразиться COVID-19 через продукты...
 
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