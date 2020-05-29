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В Сингапуре пациентов с коронавирусом будут выписывать без дополнительных тестов

29.05.2020 06:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минздрав Сингапура разрешил выписывать из больниц пациентов без проведения подтверждающих анализов на отсутствие коронавируса на 21-й день после постановки диагноза. Об этом пишет в пятницу газета The Straits Times.


Фото: Reuters

«Мы изменим стратегию борьбы с пандемией COVID-19 с тем, чтобы увеличивать диагностические возможности лабораторий», — рассказал директор департамента медицинских услуг министерства здравоохранения Кэннет Мак.

По его словам, «это позволит расширить тестирование рабочих-мигрантов, на долю которых приходится до 70% всех случаев коронавируса в стране». За последние два месяца общежития, где компактно проживают выходцы из стран Южной Азии, стали главными источниками распространения коронавируса.

До недавнего времени пациенты с коронавирусом могли покинуть стационар только после двух отрицательных анализов, которые проводились в течение 24 часов. Как отметил представитель Минздрава, «на сегодняшний день было сделано около 330 тыс. исследований, или 58 тыс. тестов на миллион человек». Это «очень высокий показатель», подчеркнул Мак, добавив, что власти намерены продолжать «агрессивную политику проведения анализов на коронавирус».

Число инфицированных в Сингапуре превышает 33 тыс., что является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии. Выздоровели свыше 17,2 тыс. человек, в больницах находятся только около 520. Остальные размещены во временных изоляционных центрах, госпитализация им не требуется. За время пандемии в стране умерли 23 человека. Уровень смертности, таким образом, составляет около 0,1% — один из самых низких в мире.

 
 
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В сингапурском Минздраве отметили, что изменят стратегию борьбы с COVID-19 для того, чтобы увеличивать диагностические возможности лабораторий.
 
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