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Многие проблемы белорусских предпринимателей за 29 лет так и остались нерешенными

29.05.2020 06:08 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

28 мая – 29-ая годовщина принятия Закона «О предпринимательстве в Республике Беларусь». Несмотря на ряд несомненных успехов, нерешенные вопросы в сфере условий ведения бизнеса в стране все еще остались.

Председатель Высшего Координационного Совета Республиканской Конфедерации Предпринимательства Владимир Карягин в ходе онлайн-брифинга по случаю 29-й годовщины принятия Закона «О предпринимательстве в Республике Беларусь» привел цифры, отражающие ситуацию с предпринимательством в Беларуси.

Так, вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП страны за 2019 год составил 26,1%, в том числе организациями малого бизнеса – 15,9%, среднего – 7%, индивидуальными предпринимателями – 3,2%.

Выручка за прошлый год от реализации продукции, товаров и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства составила 156 млрд рублей, вклад в республиканский объем выручки – 43,3%.

В структуре сектора МСП доля микроорганизаций сократилась с 87,5% до 87,2%, соответственно увеличилась доля малых предприятий с 10,5 до 10,8%, доля средних предприятий не изменилась.

«Желательно, чтобы средних предприятий было больше, потому что это самая продуктивная часть белорусского предпринимательства», – заметил Владимир Карягин.

Существенно увеличилось число самозанятых, занимающихся ремесленной деятельностью на 17,8% или 6,5 тыс. человек, наибольший рост произошел в Гомельской области.

Количество организаций субъектов МСП в 2019 году сократилось на 0,3% и составило на 1 января 2020 года 106,7 тыс. единиц, количество индивидуальных предпринимателей увеличилось за тот же период на 6,5% и составило 257 тыс. человек.

Что не решено

Владимир Карягин признал, что за 29 лет со дня принятия Закона «О предпринимательстве» многие вопросы не решены до сих пор.

И даже те успешные предприниматели, которые есть в стране, появились «не благодаря, а вопреки», считает он.

«В стране не создан культ предпринимательства. Нет уважения к труду предпринимателя, который основан на рисках. Человек рискует от момента открытия предприятия, включая найм сотрудников, выпуск и реализацию продукции, до закрытия бизнеса», – заметил Владимир Карягин.

По его словам, в стране также не удалось создать атмосферу доверия и сотрудничества. Он признал, что в Беларуси относительно невысокая активность МСП в вопросе присоединения к бизнес-ассоциациям.

Владимир Карягин озвучил еще одну проблему – несовершенство налоговой системы.

«То, как правительство облагает налогами население, это прямое выражение целей этой страны. Предложения делового сообщества касательно данного вопроса все время не хотят слышать», – считает он.

Кроме этого, в Беларуси давно пора учить азам предпринимательства со школы, как это делают в других странах мира, подчеркнул Владимир Карягин.

Работает ли указ 143?

Владимир Карягина особо отметил, что до сих пор не внедрен даже указ №143 «О поддержке экономики» от 24 апреля 2020 года.

«Только на прошлой неделе прошли сессии областных советов, и в ряде областей ставки единого налога были уменьшены в два раза. Так и хочется спросить: почему вы так тянете? – возмутился Карягин. – Ведь гибнут компании».

Он также сослался на свежие данные исследования BEROC, согласно итогам которого 48% населения Беларуси потеряли свои доходы из-за коронавируса.

«Что это значит? Люди меньше смогут купить в магазинах, как следствие, магазины убыточны, не придут в кафе и рестораны – и они становятся убыточными, не купят турпутевку, не смогут вложиться в образование и т.д. Сегодня бизнес как никогда заинтересован в покупательской способности населения, и с этим надо что-то делать», – обратил внимание эксперт.

Карягин признал, что Беларуси уже пора сработать на опережение, а не все время только пытаться догонять.

В свою очередь, эксперт предложил наконец назначить в стране государственный праздник – День предпринимателя. И логичнее, по его словам, назначить его на дату принятия закона «О предпринимательстве в Республике Беларусь», то есть на 28 мая.

 
 
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28 мая – 29-ая годовщина принятия Закона «О предпринимательстве в Республике Беларусь». Несмотря на ряд несомненных успехов, нерешенные вопросы в сфере условий...
 
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