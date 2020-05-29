ВОЗ сделала тревожное заявление. Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 29 мая

Источник материала: KYKY

К утру 29 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 5,94 миллиона; погибли – 358,2 тысячи человек, а излечились – 2,4 миллиона. Эти данные мы увидели на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным инфекциям:

США: 1,71 миллиона эпизодов инфекции;

Бразилия: 411,8 тысячи;

Россия: 379,1 тысячи;

Британия: 270,5 тысячи;

Испания: 237,9 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 101,3 тысячи летальных исходов;

Британия: 37,9 тысячи;

Италия: 33,1 тысячи;

Франция: 28,7 тысячи;

Испания: 27,1 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как в Беларуси:

По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 39858 случаев коронавируса. Выздоровели 16660 человек, скончались 219. Беларусь снова поднялась выше отметки в 900 новых эпизодов COVID-19 в день.

сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 39858 случаев коронавируса. Выздоровели 16660 человек, скончались 219. Беларусь снова поднялась выше отметки в 900 новых эпизодов COVID-19 в день. Кстати, грустный юбилей: с коронавирусом мы живем ровно три месяца. 27 февраля впервые лабораторно подтвердилась инфекция у иранского студента БНТУ, а утром следующего дня об этом объявил Минздрав.

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. Минздрав больше месяца не устраивал онлайн-конференций с ответами на вопросы о коронавирусе, хотя раньше называл стримы «традиционной практикой». Для мировой практики это практически уникально: в большинстве европейских общественность об эпидемии информируют регулярно.

ВОЗ заявила , что Беларусь уже в пятерке стран Европы, где обнаружили наибольшее суммарное число случаев коронавируса за последние 14 дней. Вместе с нами в этом списке – Россия, Великобритания, Турция и Италия.

Это важно:

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19 . Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.