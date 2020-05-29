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ВОЗ отнесла Беларусь к лидерам по количеству заболевших COVID-19

29.05.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Всемирная организация здравоохранения отнесла Беларусь к числу лидеров по количеству заболевших коронавирусом. 

На данный момент наша страна входит в пятерку европейских государств с самым высоким показателем зарегистрированных случав коронавируса, что вызывает обеспокоенность у ВОЗ.

Такая информация была озвучена в ходе онлайн-брифинга 28 мая сделал директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Представитель ВОЗ отметил, что помимо Беларуси в первой пятерке: Россия, Великобритания, Турция и Италия. 

Напомним, что на 28 мая в Беларуси выздоровели и выписаны 16 тыс. 660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в Минздраве. Всего, по данным ведомства, зарегистрированы 39 тыс. 858 человек с положительным тестом на COVID-19 (рост на 902 человек за сутки). От коронавируса умерли 219 человек (рост на пять человек за сутки),

 
 
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Всемирная организация здравоохранения отнесла Беларусь к числу лидеров по количеству заболевших коронавирусом. 
 
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