ВОЗ отнесла Беларусь к лидерам по количеству заболевших COVID-19

Всемирная организация здравоохранения отнесла Беларусь к числу лидеров по количеству заболевших коронавирусом.

На данный момент наша страна входит в пятерку европейских государств с самым высоким показателем зарегистрированных случав коронавируса, что вызывает обеспокоенность у ВОЗ.

Такая информация была озвучена в ходе онлайн-брифинга 28 мая сделал директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Представитель ВОЗ отметил, что помимо Беларуси в первой пятерке: Россия, Великобритания, Турция и Италия.