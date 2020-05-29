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ВОЗ отнесла Беларусь к лидерам по количеству заболевших COVID-19
29.05.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Всемирная организация здравоохранения отнесла Беларусь к числу лидеров по количеству заболевших коронавирусом.
На данный момент наша страна входит в пятерку европейских государств с самым высоким показателем зарегистрированных случав коронавируса, что вызывает обеспокоенность у ВОЗ.
Такая информация была озвучена в ходе онлайн-брифинга 28 мая сделал директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Представитель ВОЗ отметил, что помимо Беларуси в первой пятерке: Россия, Великобритания, Турция и Италия.
Напомним, что
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Всемирная организация здравоохранения отнесла Беларусь к числу лидеров по количеству заболевших коронавирусом.
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