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Лига чемпионов может быть доиграна в формате «Финала четырех» в Германии, а не в Турции (Sky Sport Italia)
29.05.2020 11:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации Sky Sport Italia, оставшиеся матчи 1/8 финала должны пройти 7-8 августа.
Четвертьфиналы планируется провести 13-14 августа на нейтральных полях в формате одного матча.
Также изучается возможность проведения полуфиналов и финала турнира в формате «Финала четырех» в Германии из-за неопределенной эпидемиологической обстановки в Турции из-за
Германию рассматривают из-за того, что УЕФА остался доволен рестартом Бундеслиги.
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Лига чемпионов может быть доиграна в формате «Финала четырех» в Германии, а не в Турции (Sky Sport Italia)
УЕФА изучает варианты завершения Лиги чемпионов.
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