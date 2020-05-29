Лига чемпионов может быть доиграна в формате «Финала четырех» в Германии, а не в Турции (Sky Sport Italia)

Источник материала: Tribuna.com

УЕФА изучает варианты завершения Лиги чемпионов .

По информации Sky Sport Italia, оставшиеся матчи 1/8 финала должны пройти 7-8 августа.

Четвертьфиналы планируется провести 13-14 августа на нейтральных полях в формате одного матча.

Также изучается возможность проведения полуфиналов и финала турнира в формате «Финала четырех» в Германии из-за неопределенной эпидемиологической обстановки в Турции из-за коронавируса . Изначально финал должен был принять Стамбул.

Германию рассматривают из-за того, что УЕФА остался доволен рестартом Бундеслиги.

Ранее сообщалось , что «Финал четырех» может быть разыгран именно в Стамбуле.

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь