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Госдолг Беларуси за апрель снизился на 6,7%. Но с начала года рост на 11,9%

29.05.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совокупный госдолг Беларуси на 1 мая 2020 года составил в эквиваленте Br50,1 млрд, увеличившись за январь-апрель с учетом курсовых разниц на Br5,3 млрд, или на 11,9%, сообщает министерство финансов.

За апрель госдолг снизился на Br3,6 млрд, или на 6,7% (на фоне укрепления белорусского рубля за апрель на 6,6%) после резкого роста в марте на Br6,9 млрд, или 14,7% из-за ослабления белорусского рубля почти на 15% за месяц на фоне негативного влияния на экономику пандемии коронавируса, снижения мировых цен на нефть и роста спроса на валюту на внутреннем рынке.

Внешний государственный долг Беларуси на 1 мая 2020 года составил $16,6 млрд, сократившись за январь-апрель с учетом курсовых разниц на $0,5 млрд, или на 2,9%. В апреле размер внешнего госдолга не изменился.

В январе-апреле Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму $255,2 млн. В структуре привлеченных средств на долю кредитов правительства и банков России приходится $224,6 млн, Экспортно-импортного банка Китая - $15,6 млн, Международного банка реконструкции и развития (МБРР) - $9,5 млн, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) - $5,5 млн.

По данным Минфина, на погашение внешнего государственного долга направлено в январе-марте $567,3 млн. В том числе выплачено $251,6 млн правительству РФ, $171,2 млн - банкам Китая, $88,3 млн – ЕФСР, $54,2 млн - МБРР, $1,3 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг на 1 мая 2020 года составил Br9,6 млрд, увеличившись с учетом изменения курсовых разниц с начала года на 9,5%, или на Br0,8 млрд. В апреле внутренний долг снизился на 7,7%, или на Br0,8 млрд после роста в марте на Br1,4 млрд, или на 14,2%.

В январе-апреле Минфин разместил на внутреннем рынке гособлигации на $189,7 млн (в апреле $29,7 млн). При этом погашены валютные и рублевые облигации на сумму, эквивалентную $230 млн (в апреле на $72,6 млн) и Br161,2 млн (в апреле Br92,1 млн).

В 2019 году внешний государственный долг Беларуси вырос на 1,4% до $17,1 млрд (27,1% ВВП) после роста на 1% за 2018 год.
 
 
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Совокупный госдолг Беларуси на 1 мая 2020 года составил в эквиваленте Br50,1 млрд, увеличившись за январь-апрель с учетом курсовых разниц на Br5,3 млрд, или на 11,9%, сообщает...
 
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