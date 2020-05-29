Сотрудники РОЧС провели рейд по палам травы

Источник материала: Клiч Радзiмы

Несвоевременная уборка от сухой растительности и территорий предприятий, а также территорий, прилегающих к жилым домам, — основополагающее условие создания пожароопасной обстановки. Часто выжигание травы заканчивается пожарами жилых и хозяйственных построек.

Сотрудники Шарковщинского районного отдела по ЧС, совместно с представителями СМИ провели рейд по палам обследовав территории Радюковского сельского совета. Во время проведения рейда, фактов выжигания сухой растительности на корню установлено не было.

МЧС напоминает, что сжигать мусор на своём участке можно, соблюдая при этом необходимые меры предосторожности. Делать это нужно только в безветренную погоду. Место для костра следует выбирать подальше от зданий, леса или скирд соломы, окопать его по кругу. Необходимо постоянно следить за огнём.

Начинающую гореть траву можно потушить самостоятельно — сбивать пламя ветками, либо забрасывать песком. Если же вы понимаете, что самостоятельно не справитесь, немедленно сообщите о случившемся по телефону 101 и постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара.

К. КУРЕЦ, инспектор СПиВО Шарковщинского РОЧС.