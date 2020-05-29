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Минское кафе обещает бесплатно кормить потерявших работу коллег
29.05.2020 16:17 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: jobsfrance.com
Акция проходит с 28 мая по 28 июня. Таким образом кафе решило поддержать поваров, официантов и других тружеников общепита, которые лишились заработка из-за пандемии коронавируса.
Веганское кафе MonkeyFood 28 мая запустило акцию «Право на еду» в поддержку коллег, потерявших работу во время пандемии COVID-19. Их будут угощать бесплатными обедами. Бесплатный обед предоставляется тем, кто потерял работу в заведениях общепита, начиная с апреля 2020 года. При заказе нужно будет предъявить трудовую книжку. Еще одно важно условие — сотрудник не должен быть уволен по статье, сообщает
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Акция проходит с 28 мая по 28 июня. Таким образом кафе решило поддержать поваров, официантов и других тружеников общепита, которые лишились заработка из-за пандемии...
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