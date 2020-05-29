Минское кафе обещает бесплатно кормить потерявших работу коллег

Источник материала: Ежедневник

фото: jobsfrance.com

Акция проходит с 28 мая по 28 июня. Таким образом кафе решило поддержать поваров, официантов и других тружеников общепита, которые лишились заработка из-за пандемии коронавируса.

Веганское кафе MonkeyFood 28 мая запустило акцию «Право на еду» в поддержку коллег, потерявших работу во время пандемии COVID-19. Их будут угощать бесплатными обедами. Бесплатный обед предоставляется тем, кто потерял работу в заведениях общепита, начиная с апреля 2020 года. При заказе нужно будет предъявить трудовую книжку. Еще одно важно условие — сотрудник не должен быть уволен по статье, сообщает Relax.by .