ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Состоялся откровенный диалог Президента с трудовым коллективом МТЗ

29.05.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Президент пообщался с коллективом завода. Откровенно и обстоятельно Глава государства ответил на вопросы людей. Прозвучала и позиция лидера на тему продажи госсобственности. Были вопросы о борьбе с коронавирусом  и политической кампании, которая набирает ход. Спросили о личных тракторах Президента и будущем положении завода и страны после пандемии.

Трудовой коллектив, конечно, не отпустил Президента без откровенного диалога. Много накопилось вопросов. Кроме уже изрядно надоевшего вируса, добавились выборы, новый мировой передел, экономические тяжбы с соседями и резонансный популизм.  Например, заводчан резанул тезис про новую приватизацию. Претенденты, которые не то что политиками, даже кандидатами не стали, уже об этом рассуждают. Видимо, и тракторный делить намерены, а ведь это лицо страны. 

Приватизировать чужое за чужой счет? 

Безапелляционность обескураживает. Ведь ни одного "приватизатора" в цехах не видели, ни один у станка не стоял, да что там, не управлял реальным производством. И вдруг отнять и поделить? А коллектив куда? Это же десятки тысяч людей с семьями. Или всех в банки и блогосферу трудоустроят? Нет же, там места для своих и, увы, часто под чужие интересы.
 

Их предвыборные обещания хороши всем, кроме исполнения

Лозунги и кричалки на площади  можно придумать любые: эффективность, новые собственники. Только как это бывает на деле, мы уже видели. В России при Чубайсе и Гайдаре - теперь куда не кинь там,  то латифундист, то олигарх с личной вотчиной. 

В Украине  дошли до продажи земли. Готовы кусками нарезать вместе с людьми, что эту землю обрабатывают. Хотят это предложить?  Тогда им в другую страну и к другим людям.

Кредо Президента: справедливость, правда и не брать чужого 

И еще о принципиальности: под выборы всегда много обещают, но кто делом доказал? Взять Зеленского, сколько было надежд. "Слугу народа" по цитатам разобрали, думали, что программный фильм, а сейчас что? 

Состоялся откровенный диалог Президента с трудовым коллективом МТЗ


У Александра Лукашенко  иные принципы. О них откровенно  заводчанам.

И еще вопрос на злобу дня. Кому симпатизирует Президент в предвыборной гонке? Кандидатов же хватает, демократия. 

Должность премьер-министра? - в другой стране

Про предложение. Я понимаю, что это банкир где-то сделал, - видел в интернете заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали. Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов.  И вообще со школы и вас, и меня учили: не ври. В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром.

Поэтому я никак не мог предлагать и не предлагал никому на сегодняшний день эту должность. В ближайшее время вы увидите. Я назначу исполняющего обязанности в этом правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим.

Возможно, этому человеку предлагали должность премьер-министра в другой стране. Но я так прикинул, думаю: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется. В Украине Владимир Зеленский недавно вообще поменял премьер-министра. Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман.

Реальная политика и политиканство

Чем реальная политика отличается от политиканства - так это честностью. В Беларуси это уже политическая традиция: до выборов называть людям тех, с кем работать дальше, в случае успеха. И это честно. Жить ведь потом не в стриме и не в банке, где себя можно хоть императором окрестить, спрашивать придется с реального правительства. 

Состоялся откровенный диалог Президента с трудовым коллективом МТЗ


Блеф, само-пиар, уличные провокации - все это далеко от реального труда и жизни тракторозаводцев. Но люди здесь опытные, подмечают, за чей интерес на площадях кричат. И вот парадокс, кто вчера громче других именовал себя националистом, сегодня не брезгует никакой поддержкой, ни с Запада, ни с Востока.

"Коммерсанты" и их российские коллеги действительно срываются. Не выдерживают. За наш парад, Пасху и спокойную адресную борьбу с новым вирусом грозят то Майданом, то массовой смертью, то партизанской войной. Словно нет своей самоизоляции и пандемии. Но, лучше сами послушайте: 

Просматриваются технологии, применявшиеся во время "бархатной революции" в Армении в 2018 году и во время украинских президентских выборов 2019 года. Хотя мало кто сомневается, что господин Лукашенко будет переизбран на новый срок.

Или вот еще - кладбищенская тема не оставляет, где уже Первый канал отметился. 

Политтехнолог Виталий Шкляров резок: "Лукашенко думал, что он с вирусом справился, ну и еще шведы. А на деле он сам себе вырыл могилу: его ядерный электорат ходит на работу и понимает, что может заразиться и умереть, поскольку Лукашенко не ввел карантин". 

Как вам такие цитаты разных там "коммерсантов"? А ведь кампания только набирает ход - так снова до "крестных батек" договорятся. 

Состоялся откровенный диалог Президента с трудовым коллективом МТЗ


Выход из пандемии - больше политики и бизнеса, чем медицины

Впрочем, заводчане ужасы соседских СМИ воспринимают холодно. Наслушались и насмотрелись уже. Про выход из пандемии у Президента, конечно, спросили. Нас же со всех сторон накачивают, мол, будет вторая волна. 

При этом те в мире, кто теряет людей сотнями в день, уже идут на попятную по карантинам и обещаниям поддержать. Но это их дело. 

А Беларусь без трескотни и истерики проходит этот сложный период. Не забегая вперед, и чтобы не сглазить, но пока по главным правам человека - правам на жизнь и свободу - у нас самая демократичная обстановка. 

Жить своим умом и национальными интересами

Как итог из этого откровенного разговора - жить и работать нужно своим умом и умением. Со стороны не подскажут и не помогут, скорее новых "далеких от народа" на площади выведут. А реальная политика, как и реальная экономика Беларуси на самом деле в таких цехах и трудовых коллективах живет и страну раз за разом из-под внешнего удара и от края отводит.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент пообщался с коллективом завода. Откровенно и обстоятельно Глава государства ответил на вопросы людей. Прозвучала и позиция лидера на тему продажи...
 
Новости дня
Новости
 
Медсправку для поступления можно будет получить удаленно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика