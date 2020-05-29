Источник материала: БT

Приватизировать чужое за чужой счет?

Их предвыборные обещания хороши всем, кроме исполнения

Кредо Президента: справедливость, правда и не брать чужого

Должность премьер-министра? - в другой стране

Реальная политика и политиканство

Выход из пандемии - больше политики и бизнеса, чем медицины

Жить своим умом и национальными интересами

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Состоялся откровенный диалог Президента с трудовым коллективом МТЗ Президент пообщался с коллективом завода. Откровенно и обстоятельно Глава государства ответил на вопросы людей. Прозвучала и позиция лидера на тему продажи...

Президент пообщался с коллективом завода. Откровенно и обстоятельно Глава государства ответил на вопросы людей. Прозвучала и позиция лидера на тему продажи госсобственности. Были вопросы о борьбе с коронавирусом и политической кампании, которая набирает ход. Спросили о личных тракторах Президента и будущем положении завода и страны после пандемии.Трудовой коллектив, конечно, не отпустил Президента без откровенного диалога. Много накопилось вопросов. Кроме уже изрядно надоевшего вируса, добавились выборы, новый мировой передел, экономические тяжбы с соседями и резонансный популизм. Например, заводчан резанул тезис про новую приватизацию. Претенденты, которые не то что политиками, даже кандидатами не стали, уже об этом рассуждают. Видимо, и тракторный делить намерены, а ведь это лицо страны.Безапелляционность обескураживает. Ведь ни одного "приватизатора" в цехах не видели, ни один у станка не стоял, да что там, не управлял реальным производством. И вдруг отнять и поделить? А коллектив куда? Это же десятки тысяч людей с семьями. Или всех в банки и блогосферу трудоустроят? Нет же, там места для своих и, увы, часто под чужие интересы.Лозунги и кричалки на площади можно придумать любые: эффективность, новые собственники. Только как это бывает на деле, мы уже видели. В России при Чубайсе и Гайдаре - теперь куда не кинь там, то латифундист, то олигарх с личной вотчиной.В Украине дошли до продажи земли. Готовы кусками нарезать вместе с людьми, что эту землю обрабатывают. Хотят это предложить? Тогда им в другую страну и к другим людям.И еще о принципиальности: под выборы всегда много обещают, но кто делом доказал? Взять Зеленского, сколько было надежд. "Слугу народа" по цитатам разобрали, думали, что программный фильм, а сейчас что?У Александра Лукашенко иные принципы. О них откровенно заводчанам.И еще вопрос на злобу дня. Кому симпатизирует Президент в предвыборной гонке? Кандидатов же хватает, демократия.Про предложение. Я понимаю, что это банкир где-то сделал, - видел в интернете заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали. Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов. И вообще со школы и вас, и меня учили: не ври. В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром.Поэтому я никак не мог предлагать и не предлагал никому на сегодняшний день эту должность. В ближайшее время вы увидите. Я назначу исполняющего обязанности в этом правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим.Возможно, этому человеку предлагали должность премьер-министра в другой стране. Но я так прикинул, думаю: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется. В Украине Владимир Зеленский недавно вообще поменял премьер-министра. Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман.Чем реальная политика отличается от политиканства - так это честностью. В Беларуси это уже политическая традиция: до выборов называть людям тех, с кем работать дальше, в случае успеха. И это честно. Жить ведь потом не в стриме и не в банке, где себя можно хоть императором окрестить, спрашивать придется с реального правительства.Блеф, само-пиар, уличные провокации - все это далеко от реального труда и жизни тракторозаводцев. Но люди здесь опытные, подмечают, за чей интерес на площадях кричат. И вот парадокс, кто вчера громче других именовал себя националистом, сегодня не брезгует никакой поддержкой, ни с Запада, ни с Востока."Коммерсанты" и их российские коллеги действительно срываются. Не выдерживают. За наш парад, Пасху и спокойную адресную борьбу с новым вирусом грозят то Майданом, то массовой смертью, то партизанской войной. Словно нет своей самоизоляции и пандемии. Но, лучше сами послушайте:Просматриваются технологии, применявшиеся во время "бархатной революции" в Армении в 2018 году и во время украинских президентских выборов 2019 года. Хотя мало кто сомневается, что господин Лукашенко будет переизбран на новый срок.Или вот еще - кладбищенская тема не оставляет, где уже Первый канал отметился.Политтехнолог Виталий Шкляров резок: "Лукашенко думал, что он с вирусом справился, ну и еще шведы. А на деле он сам себе вырыл могилу: его ядерный электорат ходит на работу и понимает, что может заразиться и умереть, поскольку Лукашенко не ввел карантин".Как вам такие цитаты разных там "коммерсантов"? А ведь кампания только набирает ход - так снова до "крестных батек" договорятся.Впрочем, заводчане ужасы соседских СМИ воспринимают холодно. Наслушались и насмотрелись уже. Про выход из пандемии у Президента, конечно, спросили. Нас же со всех сторон накачивают, мол, будет вторая волна.При этом те в мире, кто теряет людей сотнями в день, уже идут на попятную по карантинам и обещаниям поддержать. Но это их дело.А Беларусь без трескотни и истерики проходит этот сложный период. Не забегая вперед, и чтобы не сглазить, но пока по главным правам человека - правам на жизнь и свободу - у нас самая демократичная обстановка.Как итог из этого откровенного разговора - жить и работать нужно своим умом и умением. Со стороны не подскажут и не помогут, скорее новых "далеких от народа" на площади выведут. А реальная политика, как и реальная экономика Беларуси на самом деле в таких цехах и трудовых коллективах живет и страну раз за разом из-под внешнего удара и от края отводит.