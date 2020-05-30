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Задержание Тихановского и «нападение на милиционера» в Гродно. Давайте внимательно посмотрим видео

30.05.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку претендента на пост президента Беларуси Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского. За что — пока официально не известно, мы знаем только о 10 задержанных. «Один из сотрудников милиции подвергся нападению», — сообщил после инцидента гостелеканал «Беларусь 1″. «Это провокация», — говорил Сергей Тихановский до того, как его схватил ОМОН. Давайте внимательно посмотрим видео конфликта и его скриншоты, чтобы вместе понять, кто эти женщины, с вопросов которых все началось, и как милиционер оказался на земле.

Вот 10-минутное видео, на котором видно, как развиваются события.

2 часа 50 минут после начала пикета в Гродно. К Сергею Тихановскому подходят две женщины и начинают задавать вопросы о том, зачем он собрал людей — «некоторые без маски!» — в эпидемию коронавируса. «Глава государства решил, что выборы проводить можно», — отвечает Тихановский.


Далее женщины спрашивают, почему здесь нет Светланы Тихановской, настойчиво требуют ответов. Тихановский сворачивает беседу, говорит женщине в кепке, что она провокатор, уходит: «Я не хочу с вами разговаривать».


Женщина идет за ним, громко задавая вопрос про «Страну для жизни». «Вы вот гарантируете страну для жизни. А что с жизнью будет дальше?» Женщина начинает хватать Тихановского за одежду, удерживая его. Он поворачивается, говорит: «Если вы сейчас не уберете от меня руки, я вас толкну», — и уходит. Женщина идет за ним.


«Слышишь, Сергей? Не убегайте, Сережа», — преследует Тихановского женщина. — «Слышишь, ты? Ты че, вообще офигел?»

Она догоняет блогера и хватает его за одежду.

«Уберите женщину, эта женщина — провокатор», — говорят в толпе.

«Что вы пристали к человеку?», — спокойно говорят женщине участники пикета по сбору подписей.

«На провокации не поддавайтесь», — уговаривает людей через рупор член инициативной группы.

Появляется милиция.


«Я задала вопрос человеку, он от меня убегает», — рассказывает женщина в кепке милиционерам.


Они идут за Тихановским. Она — за ними.


Милиционеры пытаются задержать Тихановского, хватают его за руки. (Потому что он не ответил на вопрос неизвестной женщины в кепке?)


Начинается потасовка. Люди недовольно кричат.


Двое мужчин — в зеленой куртке и черной кожаной — что-то делают рядом с милиционером — кажется, что в какой-то момент аккуратно кладут его на землю. Но, может, качество видео не позволяет нам увидеть других нападавших. Тихановский не дотрагивается до милиционера — это хорошо видно на видео.


Милиционер лежит. Позже кто-то помогает ему подняться. Тихановский уходит, слышны милицейские свистки. Люди стали советовать: «Сергей, уходи». Тихановский идет спокойно, рассуждал о провокации. «О, уже работает ОМОН», — сказал он соратникам — и его задерживают. «Ребят, я ж ничего не нарушал», — говорит он напоследок.


Как стало известно Hrodna.life, милиционера, оказавшегося на асфальте во время пикета, доставили в областную больницу скорой помощи. У него ушиб передней брюшной стенки, его не госпитализировали. Также известно, что за помощью к медикам обратился еще один сотрудник милиции. Он пришел в гражданской одежде, но никаких телесных повреждений у него обнаружено не было.


По данным гродненской милиции, после пикета задержаны 10 человек. По информации команды Тихановского вместе с блогером задержали координатора гродненского штаба Дмитрия Фурманова, двух водителей команды, а также местных жителей.

Напомним, сегодня во время общения с рабочими МТЗ Александр Лукашенко эмоционально высказался о претендентах в кандидаты в президенты на нынешних выборах.

Что касается Тихановского, то президент назвал его «шелудивым» и заявил, что ему известно «на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее…».

— Он даже не кандидат в президенты, за жену там радеет. Понимает же, что за жену никто не проголосует в Беларуси. (…) У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину.

Александр Лукашенко также днем 29 мая высказался о некой конфликтной ситуации с милицией. Можно предположить, что речь идет об инциденте в Могилеве 5 мая, когда к микроавтобусу команды «Страны для жизни» горожане не подпустили силовиков. Однако тогда никакого физического контакта между сотрудниками милиции и местными жителями не было.

— Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. — Прим. пресс-службы президента), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10−12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам. — На этого пацаненка (сотрудника милиции. — Прим. пресс-службы президента) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это так понимают, — сказал Лукашенко.

 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
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29 мая в Гродно задержали блогера Сергея Тихановского. За что - пока официально не известно, мы знаем только о 10 задержанных. «Один из сотрудников милиции подвергся...
 
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