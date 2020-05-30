Португалия продолжает ослаблять введенные из-за COVID-19 ограничения

Источник материала: ОНТ

В Португалии готовы к третьей фазе ослабления введенных из-за коронавируса ограничений. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Reuters.

На большей части страны с 1 июня будут открыты детские сады, торговые центры, театры и кинотеатры, спортивные залы и другие культурные объекты. Людям разрешат собираться группами до 20 участников. Также отменят правило наполненности ресторанов до 50%.

В некоторых регионах, где наблюдаются вспышки заболеваемости COVID-19, часть ограничений сохранится. К примеру, в Лиссабоне все еще не разрешается собираться компаниями свыше 10 человек. Торговые центры в столице останутся закрытыми как минимум до 4 июня.

По последней информации, за все время в Португалии подтвердили 31 946 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 18 691 человек, умерли 1 383 пациента.

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