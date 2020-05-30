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В Беларуси за сутки – 894 заражения и снова 5 смертей

30.05.2020 15:48 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По состоянию на 30 мая в Беларуси зафиксировано 41 тысяча 658 инфицированных и 229 умерших от коронавируса.

Согласно данным Минздрава страны, выздоровели и выписаны из больниц 17 тысяч 964 пациента, больных COVID-19.

Всего проведено 526 тыс. 559 тестов.

За все время пандемии на территории Беларуси от коронавируса скончались 229 человек, у многих из них наблюдались хронические заболевания, осложненные COVID-19.

Итого на 30 мая в стране:

  • Количество положительных тестов - 41658 (+894)
  • Число выздоровевших - 17964 (+574)
  • Проходят лечение 23465 (+315)
  • Умерло - 229 (+5)
  • Общее количество тестов - 526559 (+14141).

Напомним, 29 мая количество заболевших коронавирусом составляло 40 тысяч 764 человека. Число умерших – 224.

Всемирная организация здравоохранения отнесла Беларусь к числу лидеров по количеству заболевших коронавирусом. 

 
 
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По состоянию на 30 мая в Беларуси зафиксировано 41 тысяча 658 инфицированных и 229 умерших от коронавируса. Согласно данным Минздрава страны, выздоровели и выписаны из...
 
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