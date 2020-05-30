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В Беларуси за сутки – 894 заражения и снова 5 смертей
30.05.2020 15:48 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
По состоянию на 30 мая в Беларуси зафиксировано 41 тысяча 658 инфицированных и 229 умерших от коронавируса.
Согласно данным Минздрава страны, выздоровели и выписаны из больниц 17 тысяч 964 пациента, больных COVID-19.
Всего проведено 526 тыс. 559 тестов.
За все время пандемии на территории Беларуси от коронавируса скончались 229 человек, у многих из них наблюдались хронические заболевания, осложненные COVID-19.
Итого на 30 мая в стране:
Напомним,
Всемирная организация здравоохранения
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По состоянию на 30 мая в Беларуси зафиксировано 41 тысяча 658 инфицированных и 229 умерших от коронавируса. Согласно данным Минздрава страны, выздоровели и выписаны из...
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