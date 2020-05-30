В Беларуси за сутки – 894 заражения и снова 5 смертей

По состоянию на 30 мая в Беларуси зафиксировано 41 тысяча 658 инфицированных и 229 умерших от коронавируса.

Согласно данным Минздрава страны, выздоровели и выписаны из больниц 17 тысяч 964 пациента, больных COVID-19.

Всего проведено 526 тыс. 559 тестов.

За все время пандемии на территории Беларуси от коронавируса скончались 229 человек, у многих из них наблюдались хронические заболевания, осложненные COVID-19.

Итого на 30 мая в стране:

Количество положительных тестов - 41658 (+894)

Число выздоровевших - 17964 (+574)

Проходят лечение 23465 (+315)

Умерло - 229 (+5)

Общее количество тестов - 526559 (+14141).

Напомним, 29 мая количество заболевших коронавирусом составляло 40 тысяч 764 человека. Число умерших – 224.