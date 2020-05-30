Денис Буконкин, комментируя заявление Александра Лукашенко о смене правительства до проведения президентских выборов, пишет politring.com Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил директор общественного объединения «Центр изучения внешней политики и безопасности», комментируя заявлениео смене правительства до проведения президентских выборов, пишет





«На пост премьер-министра Беларуси рассматривается несколько вариантов. И Лукашенко еще сам не определился с тем, кто это будет. Ясно одно: в условиях проседания ряда треков это будет экономист либо уже хорошо опробованный политик», - пояснил он.









В то же время Буконкин уверен, что серьезной «перезагрузки» состава Совмина не планируется.

«Совмин не проработал и двух лет, сменятся только некоторые министры, возможно, вице- премьер. Однако остальные либо демонстрируют достаточно высокий уровень доверия со стороны Лукашенко, либо не проработали достаточно долго на текущем месте, чтобы сделать вывод об их профнепригодности», - добавил эксперт.

Директор «Центра изучения внешней политики и безопасности» убежден, что приоритетными направлениями в работе нового Совмина станет решение экономических проблем, которые усугубились эпидемией коронавируса.

«Урегулирование отношений с Россией, диверсификация поставок энергоресурсов, лоббирование интересов в ЕАЭС и другие вопросы - это все так или иначе об экономике», - подытожил он.





Напомним, что на совещании 25 мая Александр Лукашенко заявил, что намерен перед президентскими выборами (9 августа) сменить правительство.



