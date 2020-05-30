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Инфекционист объяснил, когда медицинские маски можно не носить во время пандемии коронавируса

30.05.2020 18:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Инфекционист объяснил, когда медицинские маски можно не носить во время пандемии коронавируса

Средства защиты стали уже привычным аксессуаром многих людей во время пандемии коронавируса. Тем временем профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев объяснил, когда можно не носить защитные маски.

По словам специалиста, медицинские маски можно не носить только там, где есть возможность соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Безусловно, там, где есть возможность, там, где люди так или иначе могут соблюдать социальную дистанцию, в некоторых случаях, безусловно, маски можно не носить», – пояснил Малышев.

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Средства защиты стали уже привычным аксессуаром многих людей во время пандемии коронавируса. Тем временем профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист...
 
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