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«Как пчёлочки стараются все». Показываем, как восстанавливают здоровье после коронавируса в санатории под Молодечно
30.05.2020 19:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Физиопроцедуры, свежий воздух и никакой хандры. Белорусы, которых настигла пневмония, восстанавливаются в оздоровительных санаториях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В одном из них под Молодечно хронические заболевания подлечивают магнитотерапией, массажем и лечебной физкультурой. Плюс кислородные коктейли и пятиразовое сбалансированное питание. Причем абсолютно бесплатно. Настроиться на здоровый лад помогают прогулки на свежем воздухе и пение птиц.
Мария Цыркун:
Поет, пишет стихи и даже играет в театре. Все планы на творчество Марии Афанасьевны перечеркнул коронавирус. Он дал молниеносное осложнение на и без того запущенные бронхит и остеохондроз.
Мария Цыркун:
Мы стали чаще друг другу желать здоровья. Правда, истинный смысл понимают те, у кого нашли пневмонию и другие, кто не дал остаться со своей проблемой наедине.
Ирина Коваль, медсестра санатория:
К каждому вчерашнему пациенту обращаются как к своему, родному. Самому младшему посетителю здесь 59, самому старшему – 93. Поэтому и внимание к ним особое, бережное.
Наталья Осипович, медсестра санатория:
Пожалуй, самое любимое занятие здесь – лечебная физкультура. Грамотный подход, свежий воздух и даже музыка не нужна. Лучший звук для них сегодня – пение птиц.
Людмила Самоховец:
Дмитрий Дроздовский, врач лечебной физкультуры санатория:
А после того, что доктор прописал, можно отправиться на дискотеку. Несмотря на то, что профиль санатория – оздоровление людей с проблематичной опорно-двигательной системой, на танцполе от зажигательных вечеринок уже стерлась краска.
Сергей Степанов, директор санатория:
Некоторые в санатории находят себе пару даже на десятом десятке. Как здесь говорят, встречаются два одиночества, чтобы больше не жить порознь.
Сюда часто приезжают на отдых наши соседи из России и Литвы. Привлекает прежде всего качество медицинских услуг и живописная природа, которой восхищался сам Михаил Клеофас Огинский. Но пока нужно окружить хвойным лесами и заботой своих, ведь среди «легких природы» и дышится легче.
Оксана Семашко, корреспондент:
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«Как пчёлочки стараются все». Показываем, как восстанавливают здоровье после коронавируса в санатории под Молодечно
Новости Беларуси. Физиопроцедуры, свежий воздух и никакой хандры. Белорусы, которых настигла пневмония, восстанавливаются в оздоровительных санаториях, сообщили...
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