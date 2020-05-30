ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дикость режима: замдиректора «Белсата» оштрафовали за нарушение режима самоизоляции, которого он не нарушал

30.05.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Заместителя директора «Белсата» Алексея Диковицкого в Пинске оштрафовали на 810 рублей (30 базовых величин) за нарушение режима самоизоляции.

 Алексей Диковицкий приехал из Польши в Пинск, чтобы навестить отца. Врачи санэпидемстанции заверили, что он не должен быть на карантине, поскольку имеет отрицательный тест на коронавирус, но милиционеры посчитали иначе.

Алексей Диковицкий приехал в Пинск 21 мая. Перед приездом он специально ознакомился с требованиями Минздрава, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

«Если ты в стране, из которой выезжаешь, сделаешь тест и этот тест покажет, что ты не болен, то карантин могут сократить. Я увидел эти законы и решил поехать в Беларусь. Перед этим звонил в Минск, в Минздрав и спрашивал. В документе отмечено, что по приезду в Беларусь необходимо направиться в «высокоспециализированное медицинское учреждение». Я не совсем понял, что это такое. Позже узнал, что это эпидемиологический центр. Я позвонил в это учреждение, объяснил, что мой отец тяжело болен, должен его увидеть, помочь. Врач сказала, что если будет тест, то я могу приехать и показать документы», – говорит Алексей Диковицкий.


Алексей Диковицкий

Еще в Польше Алексей сделал тест на коронавирус. «20 мая я сделал тест, результат был отрицательный. А уже 21 я приехал в Беларусь, перешел границу. Мне вручили пограничники требование об исполнении 14-дневного карантина, которое я подписал, так как эту бумагу все подписывают. С этим требованием, результатом анализа, на польском, английском языке я поутру посетил эпидемиологический центр. Меня там хорошо встретили, рассказали, что я первый посетитель. Кстати, тест стоит 640 злотых (385,79 рублей). Это много, но у меня просто не было другого выхода. В итоге я показал им тест, справку о пересечении границы. Врач поблагодарила и сказала, что я могу идти. Мне пообещали, что мои документы не передадут в милицию. Ведь милиция придерживает исполнение карантина», – отмечает Алексей Диковицкий.

В санэпидемстанции Алексей спросил о справке, чтобы вернуться назад ранее, чем через 14 дней. Врач пообещала, что это можно сделать через неделю. И в итоге эту неделю Алексей спокойно занимался своими делами, был у отца, и в Минске. А утром 28 мая, когда приехал в санитарно-эпидемиологический центр в Пинске, чтобы получить справку, врач вдруг ему сказала, что справок они не выдают.

«На вопрос, Что же мне делать, она сказала, мол, может что-то завтра придумаем и сказала прийти в 10 утра. А когда выходил из санстанции, мне позвонила сестра и рассказала, что к отцу приехали милиционеры, которые спрашивали, где я нахожусь. Причем они естественно допрашивали человека, которому 86 лет и который в тяжелом состоянии. Я вернулся в санстанцию и переспросил, не подавали ли они документы милиционерам. Там ответили, что ничем мне не могут помочь. Я поехал после этого в милицию, спросил, почему наведывались к отцу и почему меня ищут. Но милиционеры сказали, что не ищут меня. Я поехал к отцу, который сказал, что достаточно подробно расспрашивали его обо мне. И когда я от отца поехал в Пинск, к нему снова приехали милиционеры. Второй раз в день и снова начали интересоваться, где я нахожусь», – говорит Алексей Диковицкий.

В результате милиционеры позвонили Алексею на мобильный телефон и сообщили, что ищут его, поскольку он выполняет карантин.

«Мы встретились с милиционерами, я показал им документы, объяснил ситуацию. Но в итоге на меня составили протокол. Меня обвинили в том, что я нарушил режим самоизоляции. Милиционер пояснил, что документы в РОВД поступают не со стороны санстанции, но с границы. Я подписал протокол, но написал, что не согласен с постановлением, поскольку мне дали инструкцию и объяснили в санстанции, что исходя из теста и документов, я не должен соблюдать режим самоизоляции», – говорит Алексей Диковицкий.


На следующий день милиционеры позвонили Алексею Диковицкому и сказали, что будут рассматривать его дело, но предупредили, что он не может быть на суде, так как если он появится, то на него еще раз составят протокол за нарушение режима самоизоляции и неповиновение.

В итоге суд состоялся без присутствия Алексея Диковицкого, его представителя не пустили в суд. Алексея наказали штрафом в размере 30 базовых величин (810 рублей).
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместителя директора «Белсата» Алексея Диковицкого в Пинске оштрафовали на 810 рублей (30 базовых величин) за нарушение режима самоизоляции.
 
Новости дня
Новости
 
«Белшина» опять не удержала победу. Клуб из Бобруйска до сих пор не вкусил радости от виктории
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
30.05.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика