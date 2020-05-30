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Лукашенко о смене правительства, МАРТ о ситуации с ценами и трактор, который всех спасёт. Рубрика «Двое из Дворца»
30.05.2020 21:09 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Как ни крути, а весомых новостей на неделе хватало. Президент впервые высказался на тему выборов. Сначала на отдельном совещании, а затем, отвечая на вопросы работников Минского тракторного. Там, кстати, договорились до того, что скоро может появиться новый Герой Беларуси! Есть и много других важных тем: цены, которым приказано замереть, и зарплаты, которым, наоборот, никак нельзя падать.
Не зря говорят: понедельник – день тяжёлый. Ещё бы! Речь ведь о выборах… В то время как кандидаты в кандидаты вовсю раздают интервью, Президент хранит молчание. Самое время его нарушить.
Во Дворце, по сути, заседание штаба. Эти люди – предвыборная команда Александра Лукашенко. То, что выборы не будут простыми, Президент не сомневается. Пандемия – Беларусь оказалась не как все, падение экономики, а как его избежать?
Известно ведь: времена не выбирают. Тут уж скорее наоборот – время выбрало их.
Подписи в количестве достаточном для регистрации кандидатом, за Александра Лукашенко собраны. Президент просит не устраивать гонку за цифрами, но и не останавливаться. На выборы Александр Лукашенко пойдёт с новым правительством. Это уже точно.
Вся соль подготовки к выборам – всего в паре слов. Кто покинет пост, гадать не будем – дело неблагодарное. Тем более, уже на следующий день чиновники от правительства – во Дворец вереницей.
По правде, во вторник утром мы ожидали увидеть совсем другие лица. Но всё течёт, и тема совещания меняется. За главного докладчика – министр антимонопольного регулирования и торговли. О том, что идёт на доклад к Президенту, министр узнал накануне в девятом часу вечера. Что не помешало ему как следует подготовиться.
Чиновники внимательно изучат цифры, но больше других показателями впечатлится министр сельского хозяйства…
Шутка и в самом деле удачная. Только вот при походе в магазин бывает не до смеха…
Вообще, МАРТ провернул достаточно хитроумную комбинацию, намекнув и производителям, и поставщикам, и торговым сетям, что пора бы уже проявить социальную ответственность.
Конечно, в МАРТе не святые. Но если уж считать, что всё рассудит рынок, тогда спокойнее надо относиться к лимонам с надбавкой в 90%. Вот и Президент скажет: нельзя же просто сидеть и смотреть, как растут цены! И в самом деле, это ж не лимоны на деревьях!
Президент, конечно, уточнит: а у нас всего хватает? Одной гречкой сыт не будешь! Но тут всё просто: нет ажиотажа – считай, нет дефицита.
Не успеет из кабинета выйти одна партия чиновников, как поспешит следующая. Нам по секрету шепнут: речь пойдёт о зарплатах бюджетников. Неужели стоит волноваться?
Правительство предлагает меры поддержки. На этот раз бюджетникам из организаций, оказывающих платные услуги. Из-за пандемии людей к ним ходит меньше (если ходят вообще). Отсюда вопрос: так чем платить зарплату?
Президент за то, чтобы бросать спасательный круг тому, кто действительно тонет, а не ленится грести. Бюджет-то не резиновый! Указы о поддержке бюджетников Александр Лукашенко подпишет буквально через день после встречи.
Но что мы всё о себе да о себе! На неделе есть повод поговорить и о делах международных. Иностранцы во Дворце, по понятным причинам, нынче редкие гости. Впрочем, назвать посла Сербии гостем у службы протокола не повернётся язык. Ему так и скажут: чувствуйте себя как дома!
Дипломаты поговорят о здоровье, коронавирусе. Да и повод для встречи не самый приятный: Велько Ковачевич едет домой.
Отношения между странами, и в самом деле, на зависть. Экономика, правда, до политики не дотягивает. Впрочем, стороны уверены: наверстаем. Но уже с другим послом.
Разговор у Президента быстро примет неожиданный поворот. О чём речь, Ковачевич понимает. Вот он на торжественном мероприятии накануне Дня Победы, а вот и на параде. Вместе с ним посол (теперь уже бывший) Словакии. Дипломаты, к слову, дружат. Так вот, для словацкого коллеги поход на парад обернулся отставкой.
Выходит, европейская страна оказалась нетерпима к тому, кто вырос в семье антифашиста? В голове Президента такое не укладывается. Впрочем, чужая дипломатия – потёмки. Во всех смыслах.
И уже к концу недели МИД уполномочен заявить: все процедуры завершены. И с первого июля визы подешевеют точно.
Если честно, мы так засиделись во Дворце, что поездку на тракторный завод ждали как ни одно другое событие недели. Оказалось, попали на день рождения. Публика собралась интеллигентная. Да и, по-видимому, местные с района подтянулись. Правда, планы на праздничное собрание чуть не нарушила погода. Пришлось подстраховаться.
Президент, конечно, в курсе дел: следит за заводом пристально. Каждый десятый трактор в мире – под маркой Belarus, а по обновлённой статистике ООН, МТЗ входит в топ-12 экспортёров. Палатка не вместит всех желающих послушать об успехах завода, а ветер как назло будет старательно глушить бойкие доклады. Впрочем, главное Президент скажет так, чтобы точно услышали все.
МТЗ в первом квартале умудрился увеличить прибыль в 2,5 раза. И это несмотря на закрытые границы. Президенту покажут новинки тракторопрома и дорогую сердцу Александра Лукашенко классику. Своей любви к символу белорусского машиностроения Президент не скрывает. По территории завода он проедется на пока менее раскрученном, но тоже символе – электробусе. В сборочном цехе заводчане будут стучать гаечными ключами, изо всех сил стараясь не прерывать работу. Но любопытство возьмёт верх.
А сколько ещё заводчан ждёт Александра Лукашенко по окончании маршрута! Им цех покажется длинною в вечность.
Заводу, к слову, 74. Президент пошутит: он старше, чем страна. Впрочем, заводскую лирику то и дело будет прерывать предвыборная физика. Нет, это ещё не программа кандидата. Но когда спрашивают, Александр Лукашенко отвечает.
Президент честно скажет, что не будет разбрасывать деньги с вертолёта, что никому из выдвиженцев не предлагал правительственных постов, а если уж и симпатизировать, то только женщинам. Себя Александр Лукашенко рекламировать не станет – мол, всё знаете и так. Но о парочке жизненных принципов расскажет.
Правда, заводчане вновь напомнят о собственном празднике. В день рождения простить им это можно. У Александра Лукашенко, кажется, и подарок по случаю припасён.
Директор засмущается. Вроде же не у него лично дата! Хотя… план по покорению, пусть и не всего мира, но весомой его части, имеется.
Лучше и не скажешь. А справедливо это, что для выборов, что для тракторной «экспансии». Это вам и на заводской проходной скажут.
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Лукашенко о смене правительства, МАРТ о ситуации с ценами и трактор, который всех спасёт. Рубрика «Двое из Дворца»
Как ни крути, а весомых новостей на неделе хватало. Президент впервые высказался на тему выборов. Сначала на отдельном совещании, а затем, отвечая на вопросы...
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