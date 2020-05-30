Лукашенко о смене правительства, МАРТ о ситуации с ценами и трактор, который всех спасёт. Рубрика «Двое из Дворца»

Источник материала: ОНТ

Как ни крути, а весомых новостей на неделе хватало. Президент впервые высказался на тему выборов. Сначала на отдельном совещании, а затем, отвечая на вопросы работников Минского тракторного. Там, кстати, договорились до того, что скоро может появиться новый Герой Беларуси! Есть и много других важных тем: цены, которым приказано замереть, и зарплаты, которым, наоборот, никак нельзя падать.

Не зря говорят: понедельник – день тяжёлый. Ещё бы! Речь ведь о выборах… В то время как кандидаты в кандидаты вовсю раздают интервью, Президент хранит молчание. Самое время его нарушить.

Во Дворце, по сути, заседание штаба. Эти люди – предвыборная команда Александра Лукашенко. То, что выборы не будут простыми, Президент не сомневается. Пандемия – Беларусь оказалась не как все, падение экономики, а как его избежать?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Самые тяжёлые времена за весь президентский период. Одни из тяжёлых – это точно. Давление осуществлялось со всех сторон. И это надо было выдержать».

Известно ведь: времена не выбирают. Тут уж скорее наоборот – время выбрало их.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы сдаём экзамен. Экзамен народу. И не только я. Но все мы, вся государственная система власти. И мы должны показать свою способность управлять государством. На финише всегда надо бежать быстрее».

Подписи в количестве достаточном для регистрации кандидатом, за Александра Лукашенко собраны. Президент просит не устраивать гонку за цифрами, но и не останавливаться. На выборы Александр Лукашенко пойдёт с новым правительством. Это уже точно.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Никто из членов правительства не должен ни обижаться, ни напрягаться. Я уверен, что подавляющее большинство ныне действующих членов правительства останутся на своих должностях. Сейчас надо просто экзамен сдавать. Если все сдадут – ради бога. Поэтому надо шевелиться, но не суетиться».

Вся соль подготовки к выборам – всего в паре слов. Кто покинет пост, гадать не будем – дело неблагодарное. Тем более, уже на следующий день чиновники от правительства – во Дворец вереницей.

По правде, во вторник утром мы ожидали увидеть совсем другие лица. Но всё течёт, и тема совещания меняется. За главного докладчика – министр антимонопольного регулирования и торговли. О том, что идёт на доклад к Президенту, министр узнал накануне в девятом часу вечера. Что не помешало ему как следует подготовиться.

Чиновники внимательно изучат цифры, но больше других показателями впечатлится министр сельского хозяйства…

Шутка и в самом деле удачная. Только вот при походе в магазин бывает не до смеха…

– Вы сами-то в магазин ходите? Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли: – Регулярно. – Ваше восприятие цен как покупателя, который непосредственно свои деньги отдаёт, и как министра, который видит статистическую отчётность, отличается? – Человек всегда недоволен ценой, и он всегда радуется, когда цена снижается. По итогам мая мы ожидаем снижение индекса инфляции и сегодня мы видим по основным товарам, в том числе социально значимым товарам, снижение цен. Потому что реально, чего тут греха таить, мы за апрель вышли за планируемый уровень. – Вы будете продолжать регулировать цены на социально значимые товары? – Мы очень внимательно анализируем инфляцию, и если этого потребует ситуация, то да, мы будем продолжать. – То есть это подвижный механизм? – Да, абсолютно. Мы его применили впервые за время существования МАРТа.

Вообще, МАРТ провернул достаточно хитроумную комбинацию, намекнув и производителям, и поставщикам, и торговым сетям, что пора бы уже проявить социальную ответственность.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли: «Если бы мы ничего не делали, а положились на течение ситуации, то мы уже получили бы +1,5-2% инфляции. Сегодня благодаря мерам, которые приняты правительством. 1,2-1,5% минус, который стабилизировал ситуацию».

Конечно, в МАРТе не святые. Но если уж считать, что всё рассудит рынок, тогда спокойнее надо относиться к лимонам с надбавкой в 90%. Вот и Президент скажет: нельзя же просто сидеть и смотреть, как растут цены! И в самом деле, это ж не лимоны на деревьях!

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы уже с вами в рынке немало проработали и понимаем, что рынок далеко не все и не всегда регулирует. Но сейчас случай особый. И посмотрите: очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли. Вот вам и весь рынок».

Президент, конечно, уточнит: а у нас всего хватает? Одной гречкой сыт не будешь! Но тут всё просто: нет ажиотажа – считай, нет дефицита.

Не успеет из кабинета выйти одна партия чиновников, как поспешит следующая. Нам по секрету шепнут: речь пойдёт о зарплатах бюджетников. Неужели стоит волноваться?

Максим Ермолович, министр финансов: «Мы имеем чёткий критерий, установленный Главой государства: соотношение средней ЗП в экономике и средней ЗП в бюджетном секторе не менее 80%. По апрелю мы этот показатель выполняем: у нас 80%. В целом, за четыре месяца этот показатель тоже примерно 80%. Чуть-чуть меньше».

Правительство предлагает меры поддержки. На этот раз бюджетникам из организаций, оказывающих платные услуги. Из-за пандемии людей к ним ходит меньше (если ходят вообще). Отсюда вопрос: так чем платить зарплату?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Надо вертеться, надо крутится. Но есть такие категории людей, которые работу найти не могут сегодня в силу объективных причин, конечно, таких людей надо поддержать».

Президент за то, чтобы бросать спасательный круг тому, кто действительно тонет, а не ленится грести. Бюджет-то не резиновый! Указы о поддержке бюджетников Александр Лукашенко подпишет буквально через день после встречи.

Но что мы всё о себе да о себе! На неделе есть повод поговорить и о делах международных. Иностранцы во Дворце, по понятным причинам, нынче редкие гости. Впрочем, назвать посла Сербии гостем у службы протокола не повернётся язык. Ему так и скажут: чувствуйте себя как дома!

Дипломаты поговорят о здоровье, коронавирусе. Да и повод для встречи не самый приятный: Велько Ковачевич едет домой.

– Говорят, для дипломата непозволительная роскошь привыкать, прикипать к месту своей службы. Вы в Беларуси шесть лет – это много… Велько Ковачевич, Чрезвычайный и Полномочный посол Сербии: – Это немного! Когда вы находитесь в такой прекрасной стране, как Беларусь, и имеете такие чувства, как я, это мало! Это большое счастье для меня лично, что между Сербией и Беларусью такие братские, развитие отношения. – Исторический момент в отношениях наших стран – визит Президента Беларуси в Белград в разгар кризиса в 99-м, вы тогда работали в МИДе, какие у вас остались воспоминания о тех днях? – Знаете, Сербия помнит и Сербия благодарна. Президент Лукашенко был единственным иностранным шефом государства, который в такие трудные моменты агрессии НАТО посетил Сербию. Сербия это помнит.

Отношения между странами, и в самом деле, на зависть. Экономика, правда, до политики не дотягивает. Впрочем, стороны уверены: наверстаем. Но уже с другим послом.

Разговор у Президента быстро примет неожиданный поворот. О чём речь, Ковачевич понимает. Вот он на торжественном мероприятии накануне Дня Победы, а вот и на параде. Вместе с ним посол (теперь уже бывший) Словакии. Дипломаты, к слову, дружат. Так вот, для словацкого коллеги поход на парад обернулся отставкой.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Это был действительно достойный поступок. Мне, честно говоря, не совсем понятна позиция словацкого руководства, которое, якобы, осудило этот поступок, более того, отправили или рассматривают вопрос отправки в отставку. Ну, это вообще международный скандал».

Выходит, европейская страна оказалась нетерпима к тому, кто вырос в семье антифашиста? В голове Президента такое не укладывается. Впрочем, чужая дипломатия – потёмки. Во всех смыслах.

– Визовое соглашение с Евросоюзом уже немножко напоминает сериал. Когда титры? Владимир Макей, министр иностранных дел: – Уже виден свет в конце тоннеля, как говорил известный классик. Я думаю, что в ближайшее время мы получим уведомление со стороны Европейского союза, после чего в течение месяца это соглашение вступит в силу. – Первое июля реальный срок? – Реальный срок. Если это не случится, то это будет не наша вина.

И уже к концу недели МИД уполномочен заявить: все процедуры завершены. И с первого июля визы подешевеют точно.

Если честно, мы так засиделись во Дворце, что поездку на тракторный завод ждали как ни одно другое событие недели. Оказалось, попали на день рождения. Публика собралась интеллигентная. Да и, по-видимому, местные с района подтянулись. Правда, планы на праздничное собрание чуть не нарушила погода. Пришлось подстраховаться.

Президент, конечно, в курсе дел: следит за заводом пристально. Каждый десятый трактор в мире – под маркой Belarus, а по обновлённой статистике ООН, МТЗ входит в топ-12 экспортёров. Палатка не вместит всех желающих послушать об успехах завода, а ветер как назло будет старательно глушить бойкие доклады. Впрочем, главное Президент скажет так, чтобы точно услышали все.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись».

МТЗ в первом квартале умудрился увеличить прибыль в 2,5 раза. И это несмотря на закрытые границы. Президенту покажут новинки тракторопрома и дорогую сердцу Александра Лукашенко классику. Своей любви к символу белорусского машиностроения Президент не скрывает. По территории завода он проедется на пока менее раскрученном, но тоже символе – электробусе. В сборочном цехе заводчане будут стучать гаечными ключами, изо всех сил стараясь не прерывать работу. Но любопытство возьмёт верх.

А сколько ещё заводчан ждёт Александра Лукашенко по окончании маршрута! Им цех покажется длинною в вечность.

Заводу, к слову, 74. Президент пошутит: он старше, чем страна. Впрочем, заводскую лирику то и дело будет прерывать предвыборная физика. Нет, это ещё не программа кандидата. Но когда спрашивают, Александр Лукашенко отвечает.

Президент честно скажет, что не будет разбрасывать деньги с вертолёта, что никому из выдвиженцев не предлагал правительственных постов, а если уж и симпатизировать, то только женщинам. Себя Александр Лукашенко рекламировать не станет – мол, всё знаете и так. Но о парочке жизненных принципов расскажет.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Говорите всё, что вы думаете. Но знайте где и никого не оскорбляйте. И второе – ни в коем случае не врите. Это мой жесточайший принцип – правда, какая бы она ни была. Потому что понаобещаешь (выборы пройдут, к примеру), а люди будут думать: наобещал, а где обещанное».

Правда, заводчане вновь напомнят о собственном празднике. В день рождения простить им это можно. У Александра Лукашенко, кажется, и подарок по случаю припасён.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Таким брендом должен руководить Герой Беларуси, и в коллективе у тебя должен быть не один Герой Беларуси.

Директор засмущается. Вроде же не у него лично дата! Хотя… план по покорению, пусть и не всего мира, но весомой его части, имеется.

– Так что с амбициозными планами стать героем Беларуси? Виталий Вовк, генеральный директор Минского тракторного завода: – Ну, я не знаю. Амбициозные планы – это реализация стратегии до 30-го года. – Какая задача максимум? Понятно, что пунктов много… – Максимум – сделать новый современный завод. Это будет не только РБ, это будут другие страны. В целом, мы хотим, как минимум, удвоить производство. Надо сначала самому поверить, убедить свою команду, а после этого реализовывать.

Лучше и не скажешь. А справедливо это, что для выборов, что для тракторной «экспансии». Это вам и на заводской проходной скажут.





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