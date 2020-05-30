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Создана вакцина от коронавируса, которую можно закапать в нос
30.05.2020 22:14 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Российские ученые создали вакцину от коронавируса, которую можно будет закапать в нос,
По данным источника, о разработке рассказал генеральный директор новосибирского научного центра «Вектор» Ринат Максютов.
По его словам, в настоящее время в центре идут испытания вакцины на животных.
Специалист также рассказал, что у некоторых особей наблюдалась повышенная температура. Изменения в легки отслеживали при помощи рентгеновской установки.
На людях эту вакцину начнут испытывать в конце июня-начале июля, завершатся клинические испытания в середине сентября. Будут привлекать добровольцев 18 до 60 лет обоих полов, те, кто уже переболел COVID-19 не смогут стать участниками испытаний.
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Российские ученые создали вакцину от коронавируса, которую можно будет закапать в нос, сообщает РИА Новости. По данным источника, о разработке рассказал...
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