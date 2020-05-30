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Создана вакцина от коронавируса, которую можно закапать в нос

30.05.2020 22:14 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Создана вакцина от коронавируса, которую можно закапать в нос

Российские ученые создали вакцину от коронавируса, которую можно будет закапать в нос, сообщает РИА Новости.

По данным источника, о разработке рассказал генеральный директор новосибирского научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

По его словам, в настоящее время в центре идут испытания вакцины на животных.

Специалист также рассказал, что у некоторых особей наблюдалась повышенная температура. Изменения в легки отслеживали при помощи рентгеновской установки.

На людях эту вакцину начнут испытывать в конце июня-начале июля, завершатся клинические испытания в середине сентября. Будут привлекать добровольцев 18 до 60 лет обоих полов, те, кто уже переболел COVID-19 не смогут стать участниками испытаний.

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Российские ученые создали вакцину от коронавируса, которую можно будет закапать в нос, сообщает РИА Новости. По данным источника, о разработке рассказал...
 
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