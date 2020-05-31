Папа Франциск попросил Богородицу помочь справиться с COVID-19









Молебен прошел в Лурдском гроте Ватиканских садов, где находится статуя Богоматери.





Вместе с главой Римско-католической церкви в Лурдском гроте молились верующие – медсестра, врач-пульмонолог, волонтер Гражданской обороны, монахиня, капеллан Национального института инфекционных заболеваний, журналистка, аптекарь, перенесший COVID-19 пациент, итальянка, потерявшая во время пандемии мать, а также семья, в которой недавно родился ребенок.





"Под твоей защитой мы ищем убежища. Не пренебреги мольбами и освободи нас от любой опасности", – попросил Франциск.





Видеотрансляцию показывали в 50 крупнейших католических храмах мира, которые посвящены Деве Марии.





Франциск в конце марта совершил особый молебен у собора Святого Петра в связи с пандемией, в ходе которой также просил заступничества Богородицы.