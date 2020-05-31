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Папа Франциск попросил Богородицу помочь справиться с COVID-19

31.05.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Папа Римский Франциск в субботу возглавил в Ватикане особый молебен, во время которого попросил помощи у Девы Марии в борьбе с коронавирусом.



Молебен прошел в Лурдском гроте Ватиканских садов, где находится статуя Богоматери.

Вместе с главой Римско-католической церкви в Лурдском гроте молились верующие – медсестра, врач-пульмонолог, волонтер Гражданской обороны, монахиня, капеллан Национального института инфекционных заболеваний, журналистка, аптекарь, перенесший COVID-19 пациент, итальянка, потерявшая во время пандемии мать, а также семья, в которой недавно родился ребенок.

"Под твоей защитой мы ищем убежища. Не пренебреги мольбами и освободи нас от любой опасности", – попросил Франциск.

Видеотрансляцию показывали в 50 крупнейших католических храмах мира, которые посвящены Деве Марии.

Франциск в конце марта совершил особый молебен у собора Святого Петра в связи с пандемией, в ходе которой также просил заступничества Богородицы.
 
 
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Папа Римский Франциск в субботу возглавил в Ватикане особый молебен, во время которого попросил помощи у Девы Марии в борьбе с коронавирусом.
 
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