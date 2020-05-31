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Более 6 миллионов человек в мире заразились COVID-19

31.05.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Количество инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 6 миллионов – такие данные приводит 31 мая университет Джонса Хопкинса.



Сильнее всего от COVID-19 пострадали США, где зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения. От болезни умерли 103 тысячи жителей штатов, передает "Белсат".

На второе место по количеству случаев вышла Бразилия – 498 тысяч. На третье переместилась Россия с 396 тысячами инфицированных. В пятерку также входит Великобритания (274 тысячи) и Испания (239 тысяч).

Всего в мире 369 тысяч человек умерли от коронавируса. Более 2,5 миллионов больных поправились.

В Беларуси по состоянию на 30 мая было зарегистрировано 41 658 случаев, что превосходит цифры во всех соседних странах, кроме России. 229 пациентов умерли, 17 964 выписаны из госпиталей.
 
 
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Количество инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 6 миллионов – такие данные приводит 31 мая университет Джонса Хопкинса.
 
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