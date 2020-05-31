Более 6 миллионов человек в мире заразились COVID-19









"Белсат" . Сильнее всего от COVID-19 пострадали США, где зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения. От болезни умерли 103 тысячи жителей штатов, передает





На второе место по количеству случаев вышла Бразилия – 498 тысяч. На третье переместилась Россия с 396 тысячами инфицированных. В пятерку также входит Великобритания (274 тысячи) и Испания (239 тысяч).





Всего в мире 369 тысяч человек умерли от коронавируса. Более 2,5 миллионов больных поправились.





В Беларуси по состоянию на 30 мая было зарегистрировано 41 658 случаев, что превосходит цифры во всех соседних странах, кроме России. 229 пациентов умерли, 17 964 выписаны из госпиталей.